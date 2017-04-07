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Российский фрегат отправился в Сирию
07 апреля 2017 | 13:39
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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" в рамках очередного похода войдет в Средиземное море и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.
"В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "Адмирал Григорович" сейчас находится в зоне черноморских проливов и ориентировочно в 14:00 мск войдет в Средиземное море. Корабль отправился в поход после пополнения запасов в Новороссийске и участия в совместных учениях с турецкими кораблями в Черном море.
Источник отметил, что продолжительность плавания "Адмирала Григоровича" у сирийских берегов "зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца".
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
Предыдущий поход фрегата продолжался почти весь март - корабль пришел в Средиземное море 2 марта, 31 марта Минобороны сообщило, что фрегат вернулся в Новороссийск.
"Адмирал Григорович" - головной фрегат проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" артустановкой А-190 калибра 100 мм, может нести палубный вертолет.
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