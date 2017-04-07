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Гугл проверит новости на достоверность
07 апреля 2017 | 13:37
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Американская компания Google запустила функцию "Проверка фактов", которая позволит пользователям проверить достоверность сведений, распространяемых СМИ. Как сообщило агентство Bloomberg, новая опция, подобная той, которая уже существует в социальной сети Facebook, позволит читателям критически оценивать информацию и не доверять "ложным новостям".
Отныне Google намерена сопровождать новости, найденные пользователями в различных СМИ, а также заявления официальных лиц надписями "правда", "неправда" или даже "полуправда". Такая маркировка появится в случае, если эти сведения уже были проверены на соответствие действительности другими ресурсами, в частности сайтами PolitiFact и Snopes. В роли проверяющих могут выступать и другие сервисы, например такие газеты, как The New York Times или The Washington Post.
"Эта проверка фактов осуществляется не самой Google, - сообщил агентству представитель интернет-гиганта. - И хотя могут быть сделаны разные выводы (в результате проверки тех или иных сведений разными ресурсами), мы думаем, что людям все равно полезно понимать степень консенсуса по конкретным утверждениям и иметь информацию о том, какие из источников с этим согласны"
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