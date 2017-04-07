|
Минобороны РФ: только 23 из 59 ракет Tomahawk долетели до атакованной авиабазы в Сирии
07 апреля 2017 | 13:35
распечатать комментарии [0] добавить в
Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", - сказал он.
"Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая", - добавил он.
Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.
"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", - сказал представитель ведомства.
Потери ВВС Сирии
По словам Конашенкова, ВВС Сирии потеряли шесть самолетов МиГ-23. Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.
"В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены", - сказал генерал.
также читайте
[07.04.2017]
[07.04.2017]
|
Загрузка...
по теме
Хейли: Вашингтон готов продолжать операцию в Сирии
07. 04. 2017 | 21:45
Постоянный представитель США при ООН отметила, что Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, когда используется химическое оружие.
Торнадовцы получили реальные сроки
07. 04. 2017 | 17:58
Гройсман просить підтримати п'ять реформ
07. 04. 2017 | 13:46
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман попросив парламент підтримати уряд у впровадженні п’яти необхідних Україні реформ та змінити законодавство щодо розвитку інноваційних технологій та технологічних парків. Про це В.Гройсман заявив під час “години запитань до уряду”, передає кореспондент УНН.
Российский фрегат отправился в Сирию
07. 04. 2017 | 13:39
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" в рамках очередного похода войдет в Средиземное море и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.
Гугл проверит новости на достоверность
07. 04. 2017 | 13:37
Американская компания Google запустила функцию "Проверка фактов", которая позволит пользователям проверить достоверность сведений, распространяемых СМИ. Как сообщило агентство Bloomberg, новая опция, подобная той, которая уже существует в социальной сети Facebook, позволит читателям критически оценивать информацию и не доверять "ложным новостям".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»