Минобороны РФ: только 23 из 59 ракет Tomahawk долетели до атакованной авиабазы в Сирии

07 апреля 2017 | 13:35

Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", - сказал он.

"Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая", - добавил он.

Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", - сказал представитель ведомства.

Потери ВВС Сирии

По словам Конашенкова, ВВС Сирии потеряли шесть самолетов МиГ-23. Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.

"В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены", - сказал генерал.





ТАСС