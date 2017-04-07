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Россия приостаналивает действие Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии

07 апреля 2017 | 10:49

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Россия после американского удара по сирийской авиабазе приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами. Об этом сообщает МИД РФ.


"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в сообщении.

ТАСС



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