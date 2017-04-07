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В Індії знайшли 12-річну Мауглі

07 апреля 2017 | 10:08

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У лісах Індії знайшли дівчинку, яка жила разом зі зграєю мавп, передає УНН з посиланням на The Associated Press.


У повідомленні зазначається, що коли дівчинку знайшли і намагалися покликати, на людей напала зграя мавп, з якою і жила раніше дитина

Вік дівчинки приблизно 10-12 років. Співжиття з тваринами явно відобразилось на дитині: вона не розмовляє і не вміє носити одяг.

Наразі знайдена дівчинка вже почала ходити. Хоч вона досі не розмовляє, втім, як пише видання, розуміє, що їй кажуть, а також вже вміє посміхатися.

У свою чергу наразі поліція розглядає звіти про зниклих дітей, щоб ідентифікувати особистість дитини і, можливо, знайти батьків.



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