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В Індії знайшли 12-річну Мауглі
07 апреля 2017 | 10:08
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У лісах Індії знайшли дівчинку, яка жила разом зі зграєю мавп, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
У повідомленні зазначається, що коли дівчинку знайшли і намагалися покликати, на людей напала зграя мавп, з якою і жила раніше дитина
Вік дівчинки приблизно 10-12 років. Співжиття з тваринами явно відобразилось на дитині: вона не розмовляє і не вміє носити одяг.
Наразі знайдена дівчинка вже почала ходити. Хоч вона досі не розмовляє, втім, як пише видання, розуміє, що їй кажуть, а також вже вміє посміхатися.
У свою чергу наразі поліція розглядає звіти про зниклих дітей, щоб ідентифікувати особистість дитини і, можливо, знайти батьків.
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[07.04.2017]
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