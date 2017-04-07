В Індії знайшли 12-річну Мауглі

У свою чергу наразі поліція розглядає звіти про зниклих дітей, щоб ідентифікувати особистість дитини і, можливо, знайти батьків.

Вік дівчинки приблизно 10-12 років. Співжиття з тваринами явно відобразилось на дитині: вона не розмовляє і не вміє носити одяг.