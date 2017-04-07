Клімкін окреслив терміни набуття реального безвізу

07 апреля 2017 | 10:06

Для набуття чинності рішення про надання везвізу україні потрібно пройти ще 5 етапів. Про це в ефірі каналу “1+1” заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Кроки дуже прості. Зараз зберуться постійні представники країн Європейського союзу. Вони формально скажуть, що процес закінчився. Це, безпосередньо, Рада ЄС і Європейська комісія і Європарламент. Вони формально дають відмашку, готується рішення Ради ЄС, потім його спільно підписується в Європарламенті, це президент Європарламенту і представник Мальтійського головування. Потім воно публікується і набуває чинності. І от, в принципі, 5 кроків”, — сказав П.Клімкін.

“За процедурами Євросоюзу я даю там 2 місяці, плюс—мінус. Це приблизно так, як воно буде відбуватися”, — додав він.