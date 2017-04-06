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Клімкін сказав, коли святкуватимемо безвіз

06 апреля 2017 | 15:43

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Святкувати отримання безвізового режиму з Євросоюзом варто в перший день подорожей українців у Європу. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.


“Коли буде перший день (коли українці поїдуть до ЄС без віз — ред.), тоді будемо не просто радіти, а будемо святкувати”, — сказав П.Клімкін.

За його словами, рішення Європарламенту про “безвіз” важливе як для України, так і для ЄС.

“Літо має бути безвізовим”, — сказав П.Клімкін.

При цьому він не уточнив, коли саме українці зможуть подорожувати у країни ЄС без віз — у червні чи в липні.



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