Клімкін сказав, коли святкуватимемо безвіз

06 апреля 2017 | 15:43

Святкувати отримання безвізового режиму з Євросоюзом варто в перший день подорожей українців у Європу. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Коли буде перший день (коли українці поїдуть до ЄС без віз — ред.), тоді будемо не просто радіти, а будемо святкувати”, — сказав П.Клімкін.

За його словами, рішення Європарламенту про “безвіз” важливе як для України, так і для ЄС.

“Літо має бути безвізовим”, — сказав П.Клімкін.

При цьому він не уточнив, коли саме українці зможуть подорожувати у країни ЄС без віз — у червні чи в липні.