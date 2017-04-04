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Смертник, взорвавший Петербургское метро, сотрудничал с сирийцами
04 апреля 2017 | 10:10
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По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота", - сказал источник.
На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. "Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками", - сообщили в правоохранительных органах.
Согласно первым выводам, смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона. "В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу", - сказал источник.
При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции "Площадь восстания". По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200-300 г в тротиловом эквиваленте. "Оно похоже по устройству на то, что было обезврежено на "Площади Восстания", - сказал источник. Бомба была начинена поражающими элементами - металлическими шариками и гайками.
В то же время собеседник агентства добавил, что в ходе экспертизы будет установлено, находилось ли взрывное устройство в огнетушителе, подобно обнаруженному на "Площади восстания". "От него (огнетушителя - прим. ТАСС) остались только обломки. Но тип начинки такой же", - пояснил источник.
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