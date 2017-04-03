АМК оштрафовало торговца сигаретами на 431 млн. грн.

03 апреля 2017 | 19:46

Размер штрафа Антимонопольного комитета в размере 431 млн грн в отношении Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине, составляет 1,2% годового товарооборота компании.

"Этот штраф составляет приблизительно 1,2% от годового оборота компании, что является полностью соизмеримым с характером нарушения, который инкриминировался Tedis Ukraine и соответствует законодательству Украины и практике ЕС, которыми мы должны руководствоваться после подписания договора об ассоциации при реализации своих полномочий", - сказал глава АМКУ Юрий Терентьев на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что компания обвиняется в злоупотреблении монопольным положением. В период с 2010 по 2013 год Tedis Ukraine сконцентрировала более 99% рынка дистрибуции сигарет.

Сейчас АМКУ ведет расследование относительно взаимоотношений компании Tedis Ukraine с табачными компаниями и возможных признаков их согласованных действий.

"В течение 2010-2012 года выдавались разрешения на концентрацию, тогда компания "Мегаполис" осуществила приобретения нескольких локальных дистрибьюторов. На начало 2012 года в Украине существовало около 40 дистрибьюторов сигарет, до выдачи этих разрешений рынок дистрибуции сигарет имел признаки конкурентного", - уточнил глава АМКУ.

Он добавил, что до первого квартала 2013 года фактически табачные компании остановили прямое сотрудничество с другими дистрибьюторами, включая крупные розничные сети, и начали работу только с "Мегаполисом".

"Эти вопросы рассматриваются нами как потенциально согласованные действия компании "Мегаполис" и табачных производителей. В расследовании есть некоторые трудности, потому что это вопрос 4-5-летней давности, есть трудность со сбором доказательств", - заявил Ю.Терентьев.

АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции в Украине с 40-50 оптовыми и 80 тыс. розничными торговцами. Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений