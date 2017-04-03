|
Поліція міст, де є мєтро, переходить на посилений варіант несення служби
03 апреля 2017 | 19:42
распечатать комментарии [0] добавить в
Зокрема, це посилення торкнеться підрозділів поліції у метрополітені у
также читайте
[30.03.2017]
[30.03.2017]
[30.03.2017]
|
Загрузка...
по теме
Смертник, взорвавший Петербургское метро, сотрудничал с сирийцами
04. 04. 2017 | 10:10
По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
АМК оштрафовало торговца сигаретами на 431 млн. грн.
03. 04. 2017 | 19:46
Размер штрафа Антимонопольного комитета в размере 431 млн грн в отношении Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине, составляет 1,2% годового товарооборота компании.
Адвоката и экс-начальника Ровенщины застрелил прокурор
03. 04. 2017 | 10:29
Правоохранители разыскивают сына раненого вчера в Дубно Ровенксой области Вячеслава Чайки, который, скорее всего, стрелял в своего отца и в 43-летнюю адвоката Виту Шаблий, которая погибла в результате стрельбы.
Боевики взорвали полковника СБУ в Мариуполе
31. 03. 2017 | 10:42
В Мариуполе погиб полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш результате подрыва автомобиля боевиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»