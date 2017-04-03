ТЕМА

Поліція міст, де є мєтро, переходить на посилений варіант несення служби

03 апреля 2017 | 19:42

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Зокрема, це посилення торкнеться підрозділів поліції у метрополітені у
Києві,  Харкові та Дніпрі. До несення служби залучать додаткові наряди
поліції, кінологів  та бійців Національної гвардії.



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