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Взрывы в метро Петербурга
03 апреля 2017 | 18:03
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В подземке Санкт-Петербурга прогремели два взрыва. Сообщается о взрывах на станции «Сенная площадь» и на станции «Технологический институт». По меньшей мере десять человек погибли и более 50 пострадали.
Метрополитен Петербурга подтвердил информацию о взрыве в вагоне, передает «Интерфакс». «Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», — говорится в сообщении.
Очевидцы сообщают, что на синей ветке в Санкт-Петербурге взорвался центральный вагон метро.
Пресс-служба Генпрокуратуры России распространила официальный релиз о взрывах в метро Санкт-Петербурга. «Прокуратура города Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена "Технологический институт". На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города», — отмечается в сообщении.
На данный момент закрыты семь станций синей ветки метрополитена Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах в петербургском метро, сообщает РИА Новости. Путин обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым ситуацию со взрывами в метро.
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Он уточнил, что речь идет не только о терроризме, но и бытовой и криминальной версиях.
СМИ сообщают, что все станции метро Санкт-Петербурга закрыли из-за раздавшихся взрывов. По данным источника «Интерфакса», взрывное устройство «было оставлено» в вагоне метро. Версия о смертниках пока не подтверждается.
Один ребенок уже эвакуирован на вертолёте с места взрыва на станции метро «Сенная Площадь», его состояние крайне тяжёлое.
Взрыв будет расследовать Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел, в Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, сообщил в ведомстве.
Источник «Интерфакса» подтвердил, что на станции метро Санкт-Петербурга «Площадь восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство. На этой станции находится главный железнодорожный вокзал Петербурга — Московский.
Свидетельница произошедшего студентка Полина рассказала, что взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт».
«Мы ехали с учебы в соседнем вагоне. В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями. Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Все произошло на ходу, поезд не останавливался. На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь», — рассказала девушка.
Одна из погибших скончалась прямо на операционном столе, пишет «Фонтанка.ру». Это женщина 20 лет.
Петербургский аэропорт Пулково переходит в режим чрезвычайной ситуации. Введен стопроцентный досмотр для всех вещей. Собраны все доступные наряды полиции и оперативники ФСБ. Есть данные, что часть уже вылетевших самолетов возвращаются обратно в Петербург.
ФСО отказалась пустить Путина в зону ЧП, ссылаясь на отсутствие проверки зданий, люков, автомобилей и граждан в эпицентре событий.
«В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу им. Раухфуса», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. На месте взрыва работает уже более 40 бригад скорой помощи.
Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков обращает внимание на то, что взрыв якобы был тщательно спланирован. «У сегодняшнего теракта есть то, что отличает его от многих других: он детально продуман и тщательно подготовлен. Взрыв произведен в С.-Петербурге, во время визита президента РФ и даже во время его выступления. Значит, террористы задолго знали о приезде в Северную столицу всего властного бомонда, понимали, что будут приняты беспрецедентные меры безопасности, но все равно пошли на взрыв бомбы. Это абсолютно прямой вызов всей государственной машине.
На сайте МЧС Санкт-Петербурга через два часа после ЧП нет ни слова о теракте, а на сайте МЧС России последняя новость — о том, что глава МЧС России Пучков потребовал своевременно закрывать зимники и ледовые переправы для недопущения гибели людей.
Центр Петербурга встал в гигантской пробке после теракта в метро. «По поручению Губернатора СПб сегодня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно», — сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
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