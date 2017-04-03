ТЕМА

Адвоката и экс-начальника Ровенщины застрелил прокурор

03 апреля 2017 | 10:29

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Правоохранители разыскивают сына раненого вчера в Дубно Ровенксой области Вячеслава Чайки, который, скорее всего, стрелял в своего отца и в 43-летнюю адвоката Виту Шаблий, которая погибла в результате стрельбы.


По словам Волкова, следственные действия продолжаются. Известно, что убийца совершил немало выстрелов. В Виту Шаблий он стрелял с близкого расстояния. Ранение было в шею и грудь.

У Вячеслава Чайки, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, боковые ранения грудной клетки и живота. По словам С.Волкова, пуля задела диафрагму.

В доме на улице Жуковского в Дубно, где произошло убийство, по данным полиции, в свое время жил бывший милиционер Вячеслав Чайка со своей первой женой. В настоящее время в доме никто не жил, Чайка только наведывался, чтобы поддерживать хозяйство.

19715640716_500e620a94_z 

Игорь Чайка

29-летний Игорь Чайка, который якобы стрелял вчера, является сыном раненого от первого брака. Кроме того, он является прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, прокуратуры Тернопольской области. Он женат, имеет сына и живет в Тернополе.

У погибшей Виты Шаблий и Вячеслава Чайки также есть общий 18-летний сын.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Основная версия - неприязненные отношения в семье.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Народ и партия - едины!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100