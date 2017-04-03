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Адвоката и экс-начальника Ровенщины застрелил прокурор
03 апреля 2017 | 10:29
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Правоохранители разыскивают сына раненого вчера в Дубно Ровенксой области Вячеслава Чайки, который, скорее всего, стрелял в своего отца и в 43-летнюю адвоката Виту Шаблий, которая погибла в результате стрельбы.
По словам Волкова, следственные действия продолжаются. Известно, что убийца совершил немало выстрелов. В Виту Шаблий он стрелял с близкого расстояния. Ранение было в шею и грудь.
У Вячеслава Чайки, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, боковые ранения грудной клетки и живота. По словам С.Волкова, пуля задела диафрагму.
В доме на улице Жуковского в Дубно, где произошло убийство, по данным полиции, в свое время жил бывший милиционер Вячеслав Чайка со своей первой женой. В настоящее время в доме никто не жил, Чайка только наведывался, чтобы поддерживать хозяйство.
Игорь Чайка
29-летний Игорь Чайка, который якобы стрелял вчера, является сыном раненого от первого брака. Кроме того, он является прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, прокуратуры Тернопольской области. Он женат, имеет сына и живет в Тернополе.
У погибшей Виты Шаблий и Вячеслава Чайки также есть общий 18-летний сын.
Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Основная версия - неприязненные отношения в семье.
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