Геннадий Корбан. Следствию есть над чем работать

Начиная с 2006 года Корбан начал системно рейдерить наиболее сладкие предприятия Днепропетровской области и не только. Для этого использовалась схема с привлечением ООО «Фондовая компания «Славутич-Капитал» и ряд охранных компаний, больше напоминающих частную армию «Привата». Головная охранная компания «Привата» - ООО «Охорона-Днипро», которую еще называют «Б.О.Г.» (Безпека-Охорона-Гарантия). Под ее крышей действовало полноценное ОПГ. Ее лидер – Михаил Кошляк, которому подконтрольно одно из крупнейших в Днепре охранных агентств «Лион». Директором в нем числится Олег Архипцев по кличке «Кабан». Также в подчинении Кошляка директор еще одной крупной охранной фирмы «Сич» Игорь Куликовский.

В штаб Кошляка входят криминальный лидер Коля Колесников по кличке «Тайсон», возгавляющий одноименное ОПГ. Раньше он действовал под крышей Александра Вилкула, позже переметнулся под знамена «Привата», вернее – Геннадия Корбана. И даже выдвигался от «Укропа» в меры Кривого Рога. Правя рука «Тайсона» - Анатолий Буряк – депутат криворожского горсовета и президент общественного совета баскетбольного клуба «Кривбас». Во времена Евромайдана Буряк и Колесник поставляли в Киев титушек. Сегодня они встали на путь исправления благодаря группе «Приват».

В штабе также обнаруживаем лидера ОПГ «Двадцатковские» Владимира Великоднего по кличке «Вальдемар». Последний в свое время служил помощником нардепа Романа Бессмертного и по сей день поддерживает с ним взаимовыгодные связи. В частности, не без влияния Бессмертного, Вальдемару удалось назначить начальником ГУ МВД Кривого Рога Андрея Гречуха. В 2011 году его поймали пьяным за рулем, что стало поводом погнать того из милицейских рядов. Сегодня он снова в строю. Первым делом разогнал местным БНОН, поставил своих людей. Теперь под чутким руководством Гречухи и Вальдемара в городе ударными темпами растет нарокоторговля.

Во времена губернаторства команда Коломойского обзавелась многочисленной хорошо вооруженной частной армией в лице добровольческих батальонов «Днепр-1», «Сичеслав», «Кривбасс», а также расформированного «Торнадо». Кстати, у командира «Торнадо» Онищенко и Корбана – один и тот же адвокат…

Также ОПГ «Тайсона» осуществляет кураторство над 40 отдельным мотопехотным батальоном ВСУ, сформированным на базе добробата «Кривбасс». Также тесные контакты у «Привата» с «Правым сектором». В частности, с Валентином Майко, который фактически контролирует «Днипро-1», куда постепенно переводят бойцов «ПС».

Таким образом, не взирая на временные трудности, которые возникли у Коломойского с нынешней властью, можно констатировать, что приватовцы располагают грозной боевой силой, способной наделать шухеру в регионе, если конфликт Порошенко-Коломойский зайдет слишком далеко. На Банковой об этом знают. И это является весомым козырем в переговорах власти с группой «Приват».

Естественно, содержание частной армии обходится недешево. Но на это денег не жалеют. И хотя Коломойский несет значительные финансовые потери, ресурсов пока хватает. К тому же, силовое звено под предводительством Корбана сполна себя окупает. Приведем полный список конфликтов при участии Геннадия Корбана, каждый из которых может стать поводом для отдельного уголовного производства.

Как мы уже упоминали, активные рейдерские действия начались на Днепропетровщине в 2006 году. Тогда происходил массовый «отжим» имущества, входившего в империю Павла Лазаренко. Назовем лишь наиболее значимые объекты, которых лишился Павел Иванович усилиями Геннадия Олеговича и его братвы.

- В конце 2006-го Корбан в дуэте с другом Аксельродом (убит в 2012 году) получил контроль над ООО «Днепронафта», которое владело 92% ООО «Резерв», в собственности которого находилось свыше сотни объектов недвижимости в самом центре Днепропетровска.

- В сентябре 2007 года у людей Лазаренко удачно отжали ОАО «Центральный универмаг». По факту захвата Бабушкинский райотдел собрал материалы, однако разрешение на возбуждение уголовного дела не получил.

- 2008 год – рейдерским образом захвачено админздание площадью 1721 квадратный метр по улице Ленина, 22. В возбуждении уголовного дела отказано.

- Июнь 2009-го – рейдерский захват отеля «Астория». Дело не возбуждено.

- В тот же день захвачен отель «Европейский». Никакой реакции правоохранительных органов.

- Декабрь 2009 года – захват торговых помещений площадью 880 квадратных метров на улице Карла Маркса, 55.

- В то же время – захват админздания на улице Комсомольской,58. Дело не возбуждалось.

Когда владения Павла Лазаренко окончательно перешли в руки «Привата», настала очередь прочих богатеньких терпил. Ниже – перечень ключевых рейдерских приобретений Коломойского и Корбана.

- 21 марта 2008 года – захват КП «Днепроуниверсал»

- май 2008 – попытка захватить ОАО «Комбинат «Приднепровский». Поводом стало возбуждение налоговиками уголовного дела с выемкой всей бухгалтерской документации и арестом счетов. Однако, фокус не удался – руководство комбината обжаловало действия налоговиков в суде.

- Октябрь 2008-го – попытка захвата ОАО «Пятихатский элеватор». Представители Корбана пытались зарегистрировать у госрегистратора изменения к уставу и изменить юрадрес, но задуманное реализовать не смогли. Было возбуждено уголовное дело, но позже успешно закрыто.

- Август 2009 года – рейдерская атака на рынок «Северный» в Одессе. Торговцы грудью встали против бойцов охранного агентства «Грифон», прибывших из Днепропетровска.

- Март 2012 года – силовой захват корпорации «Купеческий дом» по улице Ленинградской, 27\31. Возбуждено дело, позже закрыто.

- Декабрь 2014-го – попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия «Чумаки».

Неужели в случае открытия уголовных производств по всем эпизодам приватовского ОПГ все закончится мировой с потерпевшими, как это произошло с похищенным в 2014 году главой Госагентства по земельным ресурсам Сергеем Рудыком?.. Любопытно, до какой степени у Коломойского с Корбаном хватит самообладания наблюдать за тем, как у них отжимают отжатое непосильным трудом.

"Резонанс"