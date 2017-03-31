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Боевики взорвали полковника СБУ в Мариуполе

31 марта 2017 | 10:42

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В Мариуполе погиб полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш результате подрыва автомобиля боевиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.


“Сегодня, около 8:30 утра в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш”, — говорится в сообщении.

В СБУ пообещали в кратчайшие сроки наказать боевиков, взорвавших авто.

“СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро”, — сказал председатель СБ Украины Василий Грицак.

Как отмечается, у А.Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке — два года.

В СБУ выразили семье и близким глубокие соболезнования.

“Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде”, — подчеркнул глава СБУ.



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