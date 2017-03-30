В КИЕВЕ СТРЕЛЯЛИ В ЗАМДИРЕКТОРА "УКРСПИРТА"

"В 22:28 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на «БМВ» темного цвета с иностранными номерными знаками", - сообщается на сайте полиции.



На месте происшествия в полицию обратился 51-летний замдиректора госпредприятия, который рассказал, что вместе с 26-летним сыном, который был за рулем «Фольксваген Пассат», заехал во двор дома и вышел из машины. Из «БМВ», которое было припарковано неподалеку, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. После этого неизвестные повредили «Фольксваген» потерпевшего и скрылись.



Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла три резиновые пули, опросила свидетелей и местных жителей.



Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Пострадавшего «скорая» доставила в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела. Угрозы его жизни нет.



Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых - профессиональная деятельность потерпевшего.

По информации источников "Обозревателя", чиновником, на которого напали хулиганы, является заместитель директора государственного предприятия "Укрспирт" Игорь Ильчишин.