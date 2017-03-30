Мінюст: НАЗК отримала гроші. але не закупила обладнання для поліпшення системи декларування

30 марта 2017 | 17:07

Національне агентство з питань запобігання корупції отримало фінансування для дообладнання та доопрацювання комп’ютерної системи, проте цього не зробило, розповів журналістам міністр юстиції України Павло Петренко. Про це повідомляє кореспондент УНН.

“НАЗК отримало 600 млн грн фінансування, з них 170 мільйонів — на адмінвитрати, з яких 65 млн грн — на закупівлю "заліза", тобто технічного обладнання, серверів, стійок, кабелів”, — повідомив міністр.

За його словами, “ще на початку січня цього року прем’єр-міністр проводив з ними (НАЗК — ред.) нараду, на якій доручив їм термінове проведення закупівлі, аби забезпечити нормальне проходження другої хвилі декларування — без тієї ганьби, яка відбувається зараз”.

“Вони отримали це доручення, але не оголосили жодного тендеру, не закупили обладнання, і ми зараз знову маємо ситуацію, коли всі державні органи всім миром включаються і виконують те, чого вони не повинні робити”, — зазначив П.Петренко.



Нагадаємо, за дорученням прем’єр-міністра Мін’юст розпочав роботу над законопроектом, який має внормувати діяльність НАЗК.