СБУ наїхало на центр примусового лікування наркоманів

30 марта 2017 | 17:02

Протиправну діяльність організованої злочинної групи, що діяла під прикриттям центру з реабілітації наркозалежних та спеціалізувалась на незаконному позбавленні людей волі, припинили правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Організатори “бізнесу” приймали замовлення на примусове “лікування” у так званому реабілітаційному центрі людей, які, на думку їх родичів чи знайомих, страждають від наркотичної, алкогольної або іншої залежності.

Члени угруповання виїжджали до “замовлених” та під психологічним тиском змушували їх відправитися на “лікування”. У разі відмови потерпілих, їх все одно доставляли до реабілітаційного центру, але вже силоміць.

“Реабілітанти” утримувались у спеціально облаштованих бараках та підвалах, до них застосовувались тортури. Позбавлені волі не могли самостійно покинути місце перебування, за ними постійно спостерігали “наглядачі” центру. Вони також не розпоряджались власним часом та примусово працювали на деревообробному виробництві, сільськогосподарських та будівельних роботах на користь власників “реабілітаційного центру”.

У результаті спецоперації співробітники СБУ звільнили понад 200 незаконно утримуваних “реабілітантів”, які вже підтвердили факти катування та нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень. Також затримано 22 наглядачів, у тому числі трьох осіб, які виконували організаторські функції.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили знаряддя тортур, а в кабінеті засновника “центру” — бойову гранату РГД-5 та травматичну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.