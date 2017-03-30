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Общуки в НБУ стосувалися справи Платинум-банку

30 марта 2017 | 16:59

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Слідчі дії у Національному банку України проводилися в рамках кримінального провадження щодо завищення ліквідності фінансових установ, в тому числі “Платинум банку”. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.


“Це (слідчі дії у НБУ — ред.) пов’язано із зловживаннями, в тому числі і за питаннями діяльності "Платинум банку", оскільки слідство перевіряє версію щодо умисного завищення ліквідності і заниження економічних ризиків, які є в тих чи інших фінансових установах, в тому числі і „Платинум банку“”, — сказав Н.Холодницький.

Він зазначив, що працівники НБУ більшість документів надали самі.



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