Затримано керівника Департаменту ДФС

"Сьогодні прокурорами САП була погоджена підозра керівнику Департаменту погашення зобов’язань ДФС України і він був уже затриманий", - заявив Н.Холодницький.

За його словами тимчасово відсторонений з посади голови ДФС Роман Насіров "проходить" по даній справі. При цьому за його словами, станом на сьогодні Р.Насіров не порушує зобов’язань, покладених на нього судом.

"Зараз будемо визначатись з запобіжним заходом (затриманому керівнику департаменту – ред.)",- сказав Н.Холодницький.

Він зазначив, що очікує завершення кримінального провадження щодо Р.Насірова в установленому законодавством строк без необхідності його продовжувати.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.