ТЕМА

Затримано керівника Департаменту ДФС

30 марта 2017 | 16:55

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Прокурори САП оголосили підозру і затримали керівника Департаменту погашення зобов’язань ДФС України. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.


"Сьогодні прокурорами САП була погоджена підозра керівнику Департаменту погашення зобов’язань ДФС України і він був уже затриманий", - заявив Н.Холодницький.

За його словами тимчасово відсторонений з посади голови ДФС Роман Насіров "проходить" по даній справі. При цьому за його словами, станом на сьогодні Р.Насіров не порушує зобов’язань, покладених на нього судом.

"Зараз будемо визначатись з запобіжним заходом (затриманому керівнику департаменту – ред.)",- сказав Н.Холодницький.

Він зазначив, що очікує завершення кримінального провадження щодо Р.Насірова в установленому законодавством строк без необхідності його продовжувати.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

И такое бывало...
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100