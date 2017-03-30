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Затримано керівника Департаменту ДФС
30 марта 2017 | 16:55
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Прокурори САП оголосили підозру і затримали керівника Департаменту погашення зобов’язань ДФС України. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні прокурорами САП була погоджена підозра керівнику Департаменту погашення зобов’язань ДФС України і він був уже затриманий", - заявив Н.Холодницький.
За його словами тимчасово відсторонений з посади голови ДФС Роман Насіров "проходить" по даній справі. При цьому за його словами, станом на сьогодні Р.Насіров не порушує зобов’язань, покладених на нього судом.
"Зараз будемо визначатись з запобіжним заходом (затриманому керівнику департаменту – ред.)",- сказав Н.Холодницький.
Він зазначив, що очікує завершення кримінального провадження щодо Р.Насірова в установленому законодавством строк без необхідності його продовжувати.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.
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