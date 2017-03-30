Облрада Київщини заблокувала утилізації шкідливих відходів

30 марта 2017 | 16:52

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА пропонував у 2016 році утилізувати небезпечні відходи, що знаходяться на території регіону. Проте таку пропозицію не підтримала обласна рада. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Київській ОДА.

“Під час розгляду на засіданні постійної комісії Київської обласної ради з питань екології, природокористування, ліквідації наслідків аварії ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій 2 вересня 2016 року було виключено захід “Проведення робіт з екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Київський області”, - повідомили у Київській ОДА.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року даних за 2016 рік ще немає). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.