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Петренко: Возобновление работы реестра е-деклараций — не заслуга НАПК
30 марта 2017 | 15:32
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Возобновление работы Единого государственного реестра деклараций не является заслугой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), считает министр юстиции Украины Павел Петренко.
«То, что реестр заработал, — это не заслуга НАПК. Это заслуга тех служб, которые включились в процесс, и сейчас за НАПК тушат тот пожар, который они создали своей бездеятельностью», — сказал он журналистам в четверг в Киеве.
Петренко указал, что сейчас необходимо в нормальном режиме завершить второй этап подачи деклараций, а тем временем Минюст по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана разрабатывает изменения в закон, которые уберут допущенные институциональные ошибки и приведут НАПК в нормальный режим работы.
«Мы уберем коллегиальность, потому что у нас сейчас фактически коллегиальная безответственность, когда каждый из руководителей НАПК, которые получают заработные платы более 100 тыс. грн в месяц, рассказывает, что это не их проблема, что не работает электронный реестр. Мы предлагаем, чтобы был один руководитель, с которого можно спросить за какие-то проблемы в работе органа. Вторая новация: мы предлагаем, чтобы был введен институт ежегодного внешнего аудита деятельности НАПК. Также мы прописываем очень сжатые сроки перезагрузки, чтобы НАПК заработал уже в новом нормальном режиме до третьей волны декларирования», — рассказал он.
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