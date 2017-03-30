Петренко: Возобновление работы реестра е-деклараций — не заслуга НАПК

«То, что реестр заработал, — это не заслуга НАПК. Это заслуга тех служб, которые включились в процесс, и сейчас за НАПК тушат тот пожар, который они создали своей бездеятельностью», — сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Петренко указал, что сейчас необходимо в нормальном режиме завершить второй этап подачи деклараций, а тем временем Минюст по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана разрабатывает изменения в закон, которые уберут допущенные институциональные ошибки и приведут НАПК в нормальный режим работы.

«Мы уберем коллегиальность, потому что у нас сейчас фактически коллегиальная безответственность, когда каждый из руководителей НАПК, которые получают заработные платы более 100 тыс. грн в месяц, рассказывает, что это не их проблема, что не работает электронный реестр. Мы предлагаем, чтобы был один руководитель, с которого можно спросить за какие-то проблемы в работе органа. Вторая новация: мы предлагаем, чтобы был введен институт ежегодного внешнего аудита деятельности НАПК. Также мы прописываем очень сжатые сроки перезагрузки, чтобы НАПК заработал уже в новом нормальном режиме до третьей волны декларирования», — рассказал он.