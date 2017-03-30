Что государство решило делать с автомобилями иностранной регистрации

По информации AUTO-Consulting, на заседании комитета депутаты отклонили законопроект Парасюка и теперь он не попадет в сессионный зал Верховной Рады. Притом, он был отклонен с жесткими формулировками. В частности, депутаты назвали его дискриминационным по отношению к тем гражданам, которые приобрели автомобиль с уплатой налогов. Также появление такого закона может спровоцировать теневые схемы в сопредельных с Украиной государствах, ведь для легализации авто иностранной регистрации потребуются услуги посреднических фирм. То есть этим законом создается почва для коррупционных схем. Вердикт депутатов был такой: "Этот законопроект противоречит интересам государства".



В то же время, депутаты отметили, что проблема с автомобилями иностранной регистрации нуждается в решении. Для этих целей будет разработан новый законопроект, в котором будет предусмотрена амнистия для уже ввезенных авто с возможностью льготной растаможки таких авто. Однако этим же законом будет окончательно закрыта возможность дальнейшего полулегального импорта нерастаможенных авто.



На заседании было сказано, что новый законопроект будет разработан в течении нескольких недель. Автоконсалтинг