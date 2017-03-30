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Что государство решило делать с автомобилями иностранной регистрации

30 марта 2017 | 11:15

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Надежды "пересичников" на законопроект №5567 относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств авторства нардепа Владимира Парасюка вчера окончательно разбились о решение профильного комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.


 

По информации AUTO-Consulting, на заседании комитета депутаты отклонили законопроект Парасюка и теперь он не попадет в сессионный зал Верховной Рады. Притом, он был отклонен с жесткими формулировками. В частности, депутаты назвали его дискриминационным по отношению к тем гражданам, которые приобрели автомобиль с уплатой налогов. Также появление такого закона может спровоцировать теневые схемы в сопредельных с Украиной государствах, ведь для легализации авто иностранной регистрации потребуются услуги посреднических фирм. То есть этим законом создается почва для коррупционных схем. Вердикт депутатов был такой: "Этот законопроект противоречит интересам государства".

В то же время, депутаты отметили, что проблема с автомобилями иностранной регистрации нуждается в решении. Для этих целей будет разработан новый законопроект, в котором будет предусмотрена амнистия для уже ввезенных авто с возможностью льготной растаможки таких авто. Однако этим же законом будет окончательно закрыта возможность дальнейшего полулегального импорта нерастаможенных авто.

На заседании было сказано, что новый законопроект будет разработан в течении нескольких недель.

Автоконсалтинг


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