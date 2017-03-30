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Что государство решило делать с автомобилями иностранной регистрации
30 марта 2017 | 11:15
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Надежды "пересичников" на законопроект №5567 относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств авторства нардепа Владимира Парасюка вчера окончательно разбились о решение профильного комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.
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