Хозяин дома на Киевщине застрелил одного из вооруженных грабителей его дома

Поздно вечером группа неизвестных в медицинских масках, путем отжима и разбиения окон, ворвалась в дом частных предпринимателей в с. Сухолучье Вышгородского района. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Жестко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.



Услышав крик матери 11-летняя дочь разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже. Мужчина спускаясь вниз по лестнице сделал предупредительный выстрел из зарегистрированного охотничьего карабина.



Злоумышленники убежали, но один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной. 43-летний хозяин дома выстрелил в нападавшего. От полученного огнестрельного ранения преступник умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.



В течение ночи полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий: ввели план "Перехват", окружили по периметру территорию леса и перекрыли все транспортные пути, которыми могли бежать разбойники. В результате оперативники задержали трех вооруженных нападающих.



В настоящее время трое подозреваемых - граждан Российской Федерации, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их проверяют на причастность к разбойным нападениям, совершенным на территории области и в других регионах страны. Полицейские проводят ряд мероприятий, направленных на розыск еще одного нападающего.



Возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.