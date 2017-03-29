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Хозяин дома на Киевщине застрелил одного из вооруженных грабителей его дома

29 марта 2017 | 08:26

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В Вышгородском районе Киевской области местный житель застрелил одного из вооруженных грабителей, которые ворвались в дом и угрожали его жене.


Поздно вечером группа неизвестных в медицинских масках, путем отжима и разбиения окон, ворвалась в дом частных предпринимателей в с. Сухолучье Вышгородского района. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Жестко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.


Услышав крик матери 11-летняя дочь разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже. Мужчина спускаясь вниз по лестнице сделал предупредительный выстрел из зарегистрированного охотничьего карабина.

Злоумышленники убежали, но один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной. 43-летний хозяин дома выстрелил в нападавшего. От полученного огнестрельного ранения преступник умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.

В течение ночи полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий: ввели план "Перехват", окружили по периметру территорию леса и перекрыли все транспортные пути, которыми могли бежать разбойники. В результате оперативники задержали трех вооруженных нападающих.

В настоящее время трое подозреваемых - граждан Российской Федерации, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их проверяют на причастность к разбойным нападениям, совершенным на территории области и в других регионах страны. Полицейские проводят ряд мероприятий, направленных на розыск еще одного нападающего.

Возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.


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