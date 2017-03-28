В Киеве - опять стрельба на дороге

28 марта 2017 | 11:28

Конфликт, возникший между двумя водителями во время движения Чоколовский бульвар в Киеве, закончился стрельбой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На линию 102 обратился мужчина и сообщил, что во время конфликта в него стрелял неизвестный. На вызов прибыла следственно-оперативная группа и "скорая". Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а правоохранители изъяли с места происшествия гильзу и резиновую пулю.

Позже полиция установила личность стрелка - это 25-летний киевлянин. В салоне его автомобиля нашли страйкбольный пистолет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до одного года.