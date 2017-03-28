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"Амазон" попробуют официально завести в Украину
28 марта 2017 | 11:24
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“Укрпочта” планирует ввести в Украине Amazon. Об этом в эфире “5 канала” сообщил генеральный директор ГП “Укрпочта” Игорь Смелянский, передает УНН.
“Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это международный почтовый оборот, это требует некоторое время. Логистически мы готовы, но это международные соглашения и этом случае мы должны работать с американской почте — это большой монополист и они не слишком быстро двигаются. Остальное — это сотрудничество с нашими таможенными органами, таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары ... Очень хочу к концу 2017, но обещать не буду, потому что не уверен,” — заявил И.Смилянський.
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