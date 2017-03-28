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Владимир Кличко планирует провести последний бой в Киеве на стадионе

28 марта 2017 | 11:20

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Украинский экс-чемпион мира WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко признался в своем желании провести свой последний профессиональный бой на киевском НСК "Олимпийский", сообщает УНН со ссылкой на сайт klitshko-brothers.


По словам спортсмена, арена удовлетворяет всем требованиям для организации и проведения чемпионских боев. Как отметил знаменитый боксер, НСК “Олимпийский” ничем не уступает лучшим немецким стадионов.

“Эта арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. НСК “Олимпийский”, на котором состоялся финал Евро-2012, ничем не уступает лучшим немецким стадионам. Но здесь нужно, чтобы совпало несколько составляющих. Со своей стороны, я могу констатировать, что хочу провести поединок в Киеве. Наверное, символично было бы провести здесь свой прощальный бой,” — отметил В.Кличко.

Стоит отметить, что по словам 41-летнего Украинской стало понятно, что поединок против Джошуа, который состоится 29 апреля на лондонском стадионе “Уэмбли” и на кону в котором будут стоять титулы по версиям IBF, WBA Super и IB — не станет последним в карьере Кличко.



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