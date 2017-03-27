Аваков повідомив про звільнення викраденого чиновника

27 марта 2017 | 16:32

Того майже рік тримали у підвалі будинку на Київщині, купленому кіднеперами за гроші чиновника.

Правоохоронці звільнили голову департаменту електропостачання Укрзалізниці Валерія Людмирського, викраденого в липні минулого року.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у своєму Facebook.

"Поліція Київської області провела блискучу операцію і звільнила Валерія Людмірского, викраденого 18 липня 2016 року. Двоє фігурантів справи затримані, тайник-бункер для заручників встановлений, вилучена зброя та вибухівка. Проводяться заходи щодо розшуку та затримання організатора та замовника злочину.

За даними слідства, організатор і члени його групи прибули в Україну легально в 2015 році і залишалися на території країни вже незаконно більше двох років. У ході реалізації злочинного задуму, вони завербували громадянина України, мотивували його прийняти іслам, і при його сприянні купили приватний будинок в селі Фастівець Київської області. Потім у підвалі будинку був обладнаний тайник-бункер з двома камерами для тривалого утримання заручників", - повідомив Аваков.

Він додав, що затримані - громадяни України та Росії.

"Надії було не багато. Я дуже вдячний співробітникам поліції", - сказав на брифінгу Людмирський.