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Константин Жеваго проиграл суд вкладчику банка “Финансы и кредит”
27 марта 2017 | 16:21
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Дарницкий райсуд Киева обязал главного акционера банка “Финансы и кредит” нардепа Константина Жеваго возместить одному из вкладчиков банка имущественный вред в сумме 1,03 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.
В суде истец заявил, что в 2014 году заключил с банком договор вклада. На его выполнение вкладчик внес на депозит 44 тыс евро под 12,5% годовых. В 2015 году вкладчик обратился к банку с заявлением о досрочном расторжении договора вклада.
Банк отказался возвращать деньги, а в сентябре Нацбанк Украины отнес банк “Финансы и кредит” к категории неплатежеспособных.
По мнению истца, владелец существенной доли банка не принял действенных мер по восстановлению платежеспособности банка “Финансы и кредит” и нарушил требования ст. 58 Закона “О банках и банковской деятельности”, а потому истец считает, что выплачена сумма вклада с процентами, в гривневом эквиваленте составляет сумму в размере 1,03 млн грн подлежит взысканию с ответчика.
Удовлетворяя иск, суд указал, что статьей 58 Закона “О банках и банковской деятельности”, владельцы существенного участия в банке обязаны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Связана с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку ущерба по его вине, несет ответственность своим имуществом.
В данном случае истец предоставил достаточно доказательств о допуске нарушений, которые привели к признанию банка неплатежеспособным. Так, ответчик не принял своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка, не представил реальной финансовой поддержки банка, привело к дальнейшему ухудшению финансовых показателей.
“Таким образом, следствием таких действий ответчика наступила неплатежеспособность ПАО Банк Финансы и кредит, что нанесло ущерб истцу. В итоге исковые требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению”, — говорится в решении суда.
17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк “Финансы и Кредит”, а 17 декабря принял решение ликвидировать банк.
Основным бенефициаром “Финансы и Кредит” является Константин Жеваго. Суд разрешил следователям Национальной полиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка “Финансы и Кредит” на сумму 3,46 млрд грн.
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