Трамп вручил Меркель счет в 375 млрд.дол - долг Германии перед США и НАТО

27 марта 2017 | 16:03

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме на прошлой неделе вручил ей счет с суммой взносов, которые ФРГ недоплатила в систему коллективной обороны.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Один из немецких министров назвал счет "возмутительным".

"Концепция, которая стоит за такими требованиями, заключается в запугивании другой стороны, однако канцлер восприняла это спокойно и не будет реагировать на такие провокации", - сказал министр, чье имя не приводится.

Сумма, выставленная Германии, не приводится в СМИ ни одной из сторон, однако учитывая подсчеты Трампа, Германия отдавала на оборону менее 2% от ВВП в течение последних 12 лет. Следовательно сумма, учитывая проценты, может достигать $375 млрд.

Напомним, президент США Дональд Трамп на второй день после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель написал в своем Твиттере, что Германия должна США и НАТО огромные суммы за обеспечение обороны

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отвергла заявление Трампа, заявив, что долгов Германии перед НАТО не существует.