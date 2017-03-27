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МИД РФ отказался отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров» в Калининграде

27 марта 2017 | 10:52

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Россия не намерена давать никакого отчета перед НАТО в вопросе о размещении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.


Так он прокомментировал публикацию немецкого журнала Spiegel, в которой указано, что на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО Брюссель может потребовать от Москвы объяснений по поводу переброски «Искандеров» в Калининградскую область. Келин отметил, что Москву беспокоит развертывание дополнительных сил НАТО в Польше и Прибалтике, а альянс выражает опасения из-за учений, которые проводят российские вооруженные силы. «Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, [чтобы] обменяться мнениями и снять существующую озабоченность», — подытожил Келин.


Подразделения, оснащенные ракетными комплексами «Искандер-М», неоднократно перебрасывались в Калининградскую область в порядке учений. Однако единственная ракетная бригада, постоянно развернутая в регионе, по-прежнему оснащена комплексами предыдущего поколения «Точка-У». Это одна из всего лишь двух ракетных бригад российских сухопутных войск, до сих пор не получившая «Искандеры» на вооружение.


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