Японка родила чужой плод "суррогатных родителей"

24 марта 2017 | 14:42

В Японии бесплодная женщина впервые смогла забеременеть и благополучно родить ребенка благодаря помещенным в ее тело чужим оплодотворенным яйцеклеткам. Об этом объявила некоммерческая организация (НКО) OD-NET, специалистам которой удалось провести этот клинический эксперимент.

Сообщается, что женщина родила в январе этого года. Ребенок полностью здоров и нормально развивается.

Исследования японской НКО в этой области начались еще четыре года назад, но продвигались с большими затруднениями - в первую очередь из-за этических проблем, связанных с экспериментом. По словам представителей организации, им долго не удавалось найти супружескую пару, которая согласилась бы на использование чужих оплодотворенных яйцеклеток.

"Мы были счастливы до слез, что нам удалось осуществить давнюю мечту этих людей и помочь родить ребенка", - отметила на пресс-конференции президент японской НКО Сатико Кисимото. В то же время она выразила обеспокоенность в связи с тем, что в Японии сейчас отсутствует соответствующая законодательная база: это может сделать детей, рожденных таким образом, социально незащищенными.

За границей пересадка женщинам чужих оплодотворенных яйцеклеток проводится уже давно, но в Японии этот случай стал первым. Главное препятствие на пути распространения такого метода - отсутствие соответствующей законодательной базы. Проводить его не запрещено, но без необходимых правовых норм новорожденные в перспективе могут столкнуться с определенными трудностями, в частности, в сфере медицинского страхования. Именно поэтому Общество акушерства и гинекологии Японии активно выступает за рассмотрение и принятие всех необходимых поправок в законодательство.