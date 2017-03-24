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В Києві на Подолі - поножовщина: четверо поранених
24 марта 2017 | 11:41
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У Подільському районі Києва сталася бійка між чоловіками. Наразі всі учасники із ножовими пораненнями перебувають у лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Пізно ввечері до столичної поліції зателефонувала жінка та повідомила про бійку між п’ятьма чоловіками на проспекті Свободи неподалік від поліклініки. За викликом терміново виїхала патрульна поліція. На місці події знаходився один поранений — 43-річний місцевий мешканець, який написав заяву. Карета “швидкої” доставила його в лікарню. Інші учасники бійки втекли.
Згодом до чергової частини надійшло кілька повідомлень від лікарів про чоловіків із ножовими пораненнями: їх родичі викликали “швидку” за місцем мешкання. Всіх потерпілих доставили в лікарню.
За інформацією дружини 43-річного потерпілого, вона поверталася додому, чоловік мав її зустріти, але трохи затримався. Неподалік поліклініки стояла трійка молодиків, якій не сподобалося, що жінка посвітила на них. Грубі слова на адресу киянки обурили її чоловіка, який саме підійшов. Так розпочалося “з’ясування відносин”. Після бійки на місці події залишився лише старший чоловік, який викликав поліцію та лікарів. Молодики порозбігалися. А коли їм стало зле, їх родичі викликали “швидку”.
Під час бійки ніж періодично переходила від одного із опонентів до іншого. У результаті всі четверо отримали колото-різані поранення.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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