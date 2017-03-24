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Гєращенко: вбивця Воронєнкова - диверсант Крємля
24 марта 2017 | 11:39
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Вбивство колишнього депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова скоїв громадянин України Павло Паршов, який був уродженцем міста Севастополь, агентом російських спецслужб. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Вбивство Дениса Вороненкова було скоєно громадянином України, Паршовим Павлом Олександровичем, 1988 року народження, уродженцем міста Севастополь, агентом російських спецслужб", - повідомив А.Геращенко.
Він розповів, що в Україні П.Паршов "вів звичайне життя, був приватним підприємцем без особливого успіху".
"У 2011 році був оголошений в розшук за економічні представлення. За своє життя Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за кордон України. Але в лютому 2015 року він перетнув кордон України, прийшовши пішки через один з КПП на кордоні з Білоруссю. У Росії, де він перебував перед закиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів створеної ще за часів сталінського НКВС. Йому було поставлено завдання проникнути в один з підрозділів збройних сил або Національної гвардії, бажано, який має гучне ім'я в суспільній свідомості і робити вигляд, що він звичайний солдат", - зазначив А.Геращенко.
"Здоровий, дужий юнак, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії. У бойових діях участі не приймав. Звільнився в серпні 2016 року. Після чого чекав отримання команди діяти з Москви. Вчора він її отримав, а сьогодні виконав, забравши з собою в могилу Дениса Вороненкова", - додав нардеп.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.
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