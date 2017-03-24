Гєращенко визнав: в Нацгвардію беруть навіть злодіїв-майбутніх кілерів

24 марта 2017 | 11:36

Убивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Павло Паршов був прийнятий на службу до Національної гвардії без перевірки стосовно того, чи перебуває він у розшуку. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.

"Слідство перевіряє всі обставини підготовки і організації вбивства колишнього депутата Державної думи, громадянина України Дениса Вороненкова. За минулі після вбивства години слідству вже відомо багато. У тому числі і те, як без належної перевірки на предмет знаходження в розшуку, Павло Паршов був прийнятий на службу в Нацгвардію в червні 2015 року", - зазначив він.

За словами А.Геращенка, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Також, наголосив депутат, жорсткому перегляду будуть піддані критерії перевірки при прийом в ЗСУ, Нацгвардію і інші силові структури України на предмет можливої причетності до спецслужб РФ.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.