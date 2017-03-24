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Балаклия: генеральский приговор
24 марта 2017 | 11:32
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В то время, как нищая, обворованная, недореформированная страна всеми силами противостоит мощному гибридному врагу, а на третьем году войны волонтеры продолжают закупать бойцам самое необходимое, наши генерал-головотяпы в «дуэте» с вражескими ДРГ высаживают в воздух драгоценные боеприпасы. Странно, что в Москве чудесно осознают, какой сокрушительный удар они нанесли нашей обороноспособности, а в украинских СМИ в это время бурно обсуждают убийство безликого российского политика…
Итак, основная версия взрывов на складах в Балаклее – подрыв с помощью беспилотников и дронов. К слову сказать, технически сделать это не просто – слишком невелики размеры взрывного устройства, которое они в состоянии доставить. Также речь идет о нескольких очагах возгорания. Значит использовалось сразу несколько беспилотников. Но, как утверждают профессионалы, по сей день использования технологии роев дронов в нынешней войне с Россией не было. К тому же, существует технология противодействия атаке дронов и беспилотников. Причем, это вооружение производит отечественная оборонка. Мы не станем сейчас говорить про эффективность таких систем. Но они приняты на вооружение МО и в этом году закупались – как раз с целью защиты военных складов.
Очевидно, к этому наших генералов подтолкнуло ЧП на военных складах в Сватово Луганской области. Оно случилось в 2015 году и обыватель успел об этом забыть. Тогда погибли 4 человека, 16 пострадали. Вероятно, это было результатом работы вражеской ДРГ. Склады были полностью уничтожены. В то время это было почти катастрофой. Ибо на сватовских складах хранились боеприпасы крупных калибров, а также очень дорогие реактивные снаряды к «Градам», которые так нужны нам были тогда и нужны сегодня. Значительная часть боеприпасов закупалась за валюту, равно как и те, что хранились в Балаклее.
Итак, за прошлый год МО закупило (внимание!) 14 систем противодействия вражеским беспилотникам! Этого недостаточно даже для поставки по одной системе на воинский склад, которых в Украине значительно больше. Что важно, по словам экспертов, склад в Сватово был стратегически важным, на нем хранились боеприпасы дефицитных для МО крупных калибров боеприпасов. И проблема не только в том, что страна и ее армия за один день лишились огромного количества боеприпасов. Дело в том, что восполнить их не представляется возможным. В соответствие с международными нормами запрещено продавать вооружение и боеприпасы странам. в которых происходят гражданские конфликты. А происходящее на востоке страны мир трактует именно таким образом. Западноевропейские страны и США нам не помощники ввиду различия стандартов вооружений. Остаются два основных производителя, чья продукция подходит – Польша и Болгария. Но они не желают нам ничего продавать – отчасти опасаясь санкций, отчасти под давлением промосковских сил.
Не исключено, что балаклейская катастрофа может спровоцировать врага к решительному наступлению. Чем станем воевать? Будем стрелять по танковой армаде Захарова-Плотницкого-Путина из трехлинеек? В это почти безвыходное положение нас загнали толстозадые генералы, которые за три года так и не научились думать головой по-военному. Кто-то должен быть сурово наказан. МО требует глобальных, в том числе кадровых перемен, отставок и посадок!
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