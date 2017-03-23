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СБУ признаась в общеизвестном: агентура у нее есть!

23 марта 2017 | 13:43

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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак официально сообщил о наличии собственной агентуры, благодаря которой раскрываются наиболее тяжкие преступления. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент УНН.


"Пожалуй впервые в истории службы, мы откровенно говорим о том, что, так, СБУ имеет свою агентуру, как и все нормальные... Мы сегодня впервые говорим об этом открыто", - сказал он.

Он отметил, что именно благодаря оперативным источникам раскрываются наиболее тяжкие преступления и именно их представители проникают в организованные преступные группировки.



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