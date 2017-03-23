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Лгунишки из НАБУ-САП
23 марта 2017 | 13:00
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Пока общественность с парламентариями ломают копья: кто же будет проводить аудит деятельности НАБУ, мы его уже закончили. Вывод печален: пинкертоны Сытника под чутким процессуальным руководством орлов Холодницкого даром проедают бюджетные миллионы. Нет, никто и никогда не будет их сравнивать с ФБР-ом Гувера. С другой стороны Холодницкого и Сытника можно понять: одно дело ловить мафиозо Аль Капонэ на неуплате налогов, другое – доказывать вину генпрокурора-экс министра внутренних дел Луценко в получении взяток и главу СНБО Турчинова в хищении сотен миллионов со счетов банка. Поэтому приходится нагло лгать в прямом эфире: ведь никто не проверит! Мы проверили.
Не далее как позавчера глава САП побывал на канале ЗИК в гостях у Наташи Влащенко. Ведущая поставила ему один интересный вопрос: экс-депутат и банкир Александр Шепелев делает громогласные заявления в Ютюб, обвиняя украинских чиновников первого эшелона в жутких преступлениях, утверждает, что у него есть документальные подтверждения этих преступлений, и он желает дать показания НАБУ. НАБУ как-то реагирует? На вопрос Холодницкий отреагировал вяло: мол, проверять каждое заявление в интернетах – жизни не хватит. А официальных обращений Шепелева не поступало…
Говорить, конечно, все можно: прямой эфир стерпит, а зрители проверять не станут. Но ведь кто-то же врет: Шепелев, который утверждал неоднократно, что официально обращался в НАБУ, либо главный процессуальный руководитель и контролер деятельности НАБУ Холодницкий, который утверждает, что ничего в САП от Шепелева не попадало.
Нам показалось любопытным выявить лгунишку, тем более, что сделать это не сложно. Автор обратился к Александру Шепелеву, дабы тот документально подтвердил свое обращение в НАБУ. И вот что получил в ответ.
Итак, адвокат Шепелева г-н Косенок направил на имя главы НАБУ Ситника официальное обращение своего клиента. Это случилось 17 февраля. На протяжении месяца не было никакой реакции на это обращение. И тогда ровно через месяц - 17 марта было направлено повторное заявление Ситнику. Из города Селедово Донецкой области заявление за пять дней достигло рук получателя, о чем свидетельствует уведомление в получении.
Внимание: минуло больше месяца, а обращению экс-нардепа, банкира, указывающего на хищение многомиллионных сумм высшими должностными лицами государства не дали ход! Более того: глава САП Холодницкий, если верить его словам, даже не знает о его существовании!
Вопрос: чем занимаются борцы с коррупцией в высших эшелонах власти с оооочень хорошими зарплатами? И зачем они нагло врут в прямом эфире налогоплательщикам, которые оплачивают их протирание штанов в телеэфирах?
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