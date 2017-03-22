ТЕМА

Запрет США на провоз электроники в самолетах могут расширить

22 марта 2017 | 09:30

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Власти США могут расширить список стран и аэропортов, где будет действовать запрет на пронос в салон самолетов электронных устройств. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.


20 марта стало известно о том, что власти США запретили пассажирам, вылетающим в страну из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Эта норма распространяется на всех пассажиров, вылетающих из этих аэропортов, вне зависимости от гражданства. У авиакомпаний есть 96 часов, начиная с 03:00 утра (10:00 мск) вторника, чтобы разработать комплекс мер по выполнению нового требования.

Reuters отмечает также, что разъяснения относительного того, какую именно технику пассажирам будет разрешено брать с собой в ручную кладь, "появятся в обозримом будущем". Какие аэропорты могут попасть в расширенный список, не уточняется.



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