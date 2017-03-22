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Попсового певца Бибера вряд ли еще увидят в Бразилии

22 марта 2017 | 09:26

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Прокуратура бразильского штата Рио-де-Жанейро вновь открыла уголовное дело в отношении канадского певца Джастина Бибера, который подозревается в преступлении против городского имущества и порче объекта культурного наследия, сообщает газета Globo.


Речь идет об инциденте, который произошел в 2013 году. Тогда Бибер, находясь в Рио-де-Жанейро, оставил надписи на стене отеля "Националь", созданного по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера и его коллеги Роберту Бурле Макса. "Уважайте личное пространство", - гласила одна из них. Власти начали расследование, однако дело было закрыто.

"Поскольку было доказано, что он проживает в другой стране, процесс пришлось отменить. Но если он вернется сюда, дело снова должно быть открыто", - пояснил следователь Маурисиу Мендонса. Решение возобновить расследование связано с тем, что в ближайшее время Бибер должен посетить Бразилию: 29 марта у него запланирован концерт в Рио-де-Жанейро, а 1 и 2 апреля - в Сан-Паулу. Поп-звезде грозит тюремное заключение сроком от трех месяцев до года или штраф.

Он не раз имел проблемы с законом в различных странах. В январе 2014 года один из соседей Бибера в штате Калифорния обвинил канадского исполнителя в том, что тот забрасывал его дом куриными яйцами, нанеся ущерб на тысячи долларов. Позже музыкант был уличен полицией американского города Майами-Бич (штат Флорида) в лихачестве на дороге, вождении в нетрезвом виде и сопротивлении при аресте.

 

В апреле 2015 года аргентинские власти выдали ордер на арест Бибера в связи с делом об избиении местного фотографа после того, как певец не явился на допрос для дачи показаний. Инцидент произошел в ноябре 2013 года возле одного из ночных клубов Буэнос-Айреса во время гастролей поп-звезды. Его телохранители избили фоторепортера, который пытался запечатлеть музыканта, и отобрали у него камеру. Предполагается, что они это сделали по требованию Бибера.



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