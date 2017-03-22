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Задержанную в Нью-Йорке россиянку подозревают в грабежах и убийствах

22 марта 2017 | 09:16

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Полиция Нью-Йорка обвиняет российскую гражданку Викторию Насырову, задержанную по подозрению в совершенном в Краснодаре убийстве, также и в целой серии грабежей, имевших место уже на территории США. Об этом сообщил глава оперативно-розыскного департамента полиции Нью-Йорка Боб Бойс телекомпании NBC.


Насырова с ноября 2014 года проживала в Нью-Йорке, где и была задержана 20 марта, месяц спустя после предполагаемого убийства своей соседки, 54-летней Аллы Алексеенко из Краснодара. По данным Бойса, в Нью-Йорке Насырова продолжила заниматься противоправной деятельностью. "Эта мошенница регистрировалась на сайтах знакомств, встречалась с потенциальной жертвой, подмешивала наркотическое вещество, грабила мужчин и сбегала", - пояснил детектив полиции.

По его словам, в настоящее время известно по меньшей мере о трех таких жертвах Насыровой: потенциальных ухажеров она находила на русскоязычном сайте знакомств, а затем устраивала с ними свидание в Нью-Йорке.

Пока ей вменяется в вину одно убийство, однако, по мнению Боба Бойса, случаев летального исхода от действий мошенницы может быть больше. "Она вела здесь преступную жизнь, и мы пока еще не располагаем всеми данными и всей картиной ее преступлений, - сказал он. - Пока мы знаем лишь об отдельных случаях".



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