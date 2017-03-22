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Польша собирается запретить воскресную торговлю
22 марта 2017 | 09:07
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Совет министров Польши поддержал идею о запрете торговли в воскресные дни.
Как отмечается, в ходе заседания правительства был предложен ряд рекомендаций в вопросе общественного законопроекта.
Сообщается, что польское правительство продолжит работу над проектом закона, однако имеет много замечаний к предложенным статьям. Речь идет, например, о наказании для предпринимателей, не соблюдающих запреты.
"Правительство не согласится с тем, чтобы наказывать, например, заключением тех лиц, кто этот запрет нарушат", - сказал после заседания представитель правительства Рафал Бохенек.
Свои замечания также внесло польское министерство финансов и развития. Заместитель министра Ежи Квециньский предложил снять из-под запрета, в частности, интернет-торговлю, магазины в аэропортах и вокзалах. Однако в целом, по его словам, министерство поддерживает введение свободных от торговли дней.
"Этот закон приближает нас к функционированию торговли во многих экономически развитых странах, таких как Германия, Италия, Греция, Франция, Швейцария", - сказал он.
Сейчас общественный проект закона о запрете торговли в воскресенье находится в сеймовых подкомиссиях.
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