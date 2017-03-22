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Александр Шепелев: «Я лично выводил для Турчинова миллионы долларов в оффшоры»
22 марта 2017 | 01:18 , Олег Ельцов, ТЕМА
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Александр Шепелев вошел в парламент в 2006-м в составе БЮТ, являлся членом банковского Комитета. Весной 2011 года перешел во фракцию ПР, из которой неожиданно вышел в декабре 2011-го. Шепелев был одним из самых непубличных народных депутатов. Страна вспоминала о нем исключительно в контексте нерасследованных скандалов. Расхищение миллионных сумм, заказы на убийства, сотрудничество с ФСБ... В его биографии - невероятная история с таинственным побегом из Лукьяновского СИЗО, затем депортация из Венгрии в Россию. В Москве он долгое время провел под арестом, а потом вдруг вышел на свободу, и по запросу Украины выдавать его не хотят. Месяц назад Шепелев изменил своей непубличности и с завидной регулярностью обличает власть на собственном ютюб-канале. Причем, не щадит ни представителей ушедшей власти, ни нынешней. Народ оценил его откровения: счет просмотров идет на десятки тысяч.
- Александр, какие у вас отношения сегодня с Тимошенко?
- С Тимошенко не общаюсь. Ни с ней самой, ни с ее людьми у меня нет никаких связей.
- С политиками ПР контакты не поддерживаю. Да и где сейчас эта ПР? Эта партия во главе с ее руководителем-президентом Януковичем предала своих избирателей и свою страну. И отношение к ней у меня соответствующее. Некоторых сбежавших функционеров ПР я встречал в Москве. Выглядят они жалко и убого, что неудивительно. Они и во власти были такими же. Былая спесь с них сошла, но параноидальное желание казаться великими не исчезло. Я вообще считаю верхушку этой партии организованной преступной группой. Именно они ответственны за массовые хищения, организацию убийств видных политиков и бизнесменов во времена правления Януковича. Кстати, действовали они в сговоре с нынешней правящей верхушкой Украины. Все эти турчиновы-яценюки-порошенки всегда были в сговоре с Януковичем и его командой. Это - одна банда!
- У меня нет и не было никаких отношений с Курченко, и мне ничего не известно о судьбе предприятий, отжатых у Ахметова.
Что касается Юрия Иванющенко. Он – один из организаторов моего уголовного преследования и членов всей моей семьи ( супруги, сына, сестры, дедушки, бабушки, брата, друзей, знакомых....) во времена президенства Виктора Януковича. Именно Иванющенко решил отобрать у меня офисное помещение бизнес-центра на Софийской площади стоимостью десятки миллионов долларов.
"Отжатый" Юрием Иванющенко 12-этажный бизнес-центр "София" в переулке Рыльского,4 в самом центре Киева.
Для достижения своей цели он заказал мою «посадку» в СИЗО и арест моей беременной супруги. Заказ выполнял верный «ленинец» банды Януковича - генеральный прокурор Виктор Пшонка со своим сынишкой Артёмом и сегодняшним начальником охраны Рината Ахметова Василием Паскалом. Генпрокурор со своей прокурорской бригадой беспредельщиков, возглавляемой неадекватным сыном - народным депутатом от ПР, сфальсифицировал уголовные дела против меня и моей семьи, обвинив в преступлениях, которые мы никогда не совершали, включая убийства, хищения и пр. До обвинений в поедании христианских младенцев дело не дошло – помешали события на Майдане, иначе мне вменили бы и это. Чтобы дискредитировать и изолировать меня, оставив без поддержки друзей и коллег, против меня работала целая группа спецов под личным руководством Василия Паскала. Они фальсифицировали аудиозаписи, фотодокументы, которые эксперты даже стыдились подписывать. Сегодня я мог с вами встретиться, а завтра вам презентуют запись, на которой я негативно отзываюсь о вас, оскорбляю ваших близких...
Заказ Иванющенко лег на благодатную почву. Руководство ПР, Иванющенко, Продивус, Турчинов, Лукъянчук, Пашинский, Фирташ и прочие «великие» политические деятели Украины, находясь в преступном сговоре, массово расхищали средства государственного бюджета, используя возможности «Родовид-банка». Чтобы скрыть свои деяния, они решили «повесить» эти преступления на меня, сфальсифицировав обвинение и материалы уголовных дел. В ходе расследования был убит один из представителей руководства «Родовид-банка» Геннадий Пискун. Если верить материалам дела, речь идет о несчастном случае: он, банкир, якобы полез на лоджию в ноябре месяце в одних носках чинить кондиционер... А впоследствии на него и на меня начали вешать преступления, которые на самом деле совершили вышеназванные лица. После задержания сотрудниками СБУ Пискун дал чистосердечные показания в отношении Фирташа, Борисова, Арбузова, Саши Януковича и руководства «Родовид-банка». После этого материалы были засекречены, а дело передали в ГСУ МВД. Начальник следствия Василий Фаринник родился и вырос в одном селе с Дмитрием Фирташем: между ними сохранились доверительные дружеские отношения. Вскоре банкира Пискуна выпускают из СИЗО СБУ и с ним происходит "несчастный случай".
Пшонка и Паскал лично участвовали в травле моей семьи, они давали незаконные команды по фальсификации материалов дел. Да что говорить: у меня, в приемной народного депутата без согласия Верховного совета Украины с нарушением Конституции и УПК провели обыск, да еще в ночное время! И никто не понес за это уголовного наказания. Я готовлю сейчас заявление о привлечении всей этой банды к уголовной ответственности. И если не смогу добиться справедливости в Украине, добьюсь ее в ЕСПЧ.
- Суть обвинений, выдвинутых против вас в РФ? В каком состоянии сейчас следствие, ваш процессуальный статус? Какими были условия выхода на свободу? Правда ли, что это случилось после того, как вы дали какие-то важные свидетельства против украинских политиков?
А Старенький…, его бред про 10 миллионов… Сидел бы да помалкивал! А если сильно хочет поговорить о деньгах - пусть расскажет о том, сколько ему заплатили за организацию моего убийства и за его последующие придурковатые заявления. Он должен ответить за все, что пришлось пережить мне и моей супруге в СИЗО. Место Старенького – на скамье подсудимых.
Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? Я был свидетелем и очевидцем многих из них, лично выполнял его поручения. Мои люди паковали и передавали ему миллионы долларов в целлофановых пакетах. Я лично выводил для Турчинова миллионы в оффшоры. У меня есть банковские документы, подтверждающие каждое мое слово.
Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю финмониторинга с просьбой расследовать мои, как он их назвал, «провокативные обвинения». А кто сегодня возглавляет финмониторинг? Правильно, господин Игорь Черкасский. А кем работал Черкасский при Турчинове-первом вице-премьере? Правильно: тоже руководил финмониторингом. Черкасский был соучастником преступных схем по расхищению средств государственного бюджета Украины. Турчиновские фирмы-дыры, или фирмы-помойки работали под крышей украинского финмониторинга. Как правило, действовали не больше месяца, после чего закрывались, а все документы уничтожались. Только после этого финмониторинг выявлял уже не существующие «помойки», отправлял материалы в ГПУ – и концы в воду. Фирм нет, денег нет, документов нет, виновных нет… И за все это Черкасский получал долю, которая составляла десятки миллионов долларов. А вымогательство взятки в 20 миллионов долларов в исполнении Черкасского и Пашинского у олимпийского чемпиона Сергея Бубки и учредителей «Родовид-банка» за рекапитализацию государством финансового учреждения: этот скандал вообще мог похоронить репутацию Украины в глазах мировой общественности, и не только спортивной. Кстати, Бубка - член Партии регионов...
И вот этому Черкасскому его подельник Турчинов направил заявление с просьбой проверить мои обвинения о хищениях Турчинова, в которых принимал участие Черкасский! Вы понимаете весь абсурд происходящего? Подельник просит подельника его проверить. Они считают украинский народ стадом баранов, которых можно гнать куда угодно, которым можно внушить любую чушь. Я намерен обратиться в правоохранительные органы США и ЕС, чтобы Турчинов и вся свора бывших и нынешних хозяев Украины оказались за решеткой.
- Вы задаете мне вопросы, словно лидеру ДНР. Я не знаю на них ответов. И не имею к этим республикам отношения. Более того, решением руководства ДНР мне запрещен въезд на территорию этой, так сказать, республики. Все по одним лекалам: в Киеве мой бизнес отжимает украинская власть, в Донецке – ДНР-овская.
Судите сами: Юрий Иванющенко заказал мое уголовное преследование, Пшонка исполнил заказ. Затем новая власть возбудила дело против самого Иванющенко, ЕС ввел против него санкции. Я уж решил было, что справедливость восторжествует. Не тут-то было… Дело против Иванющенко прекратил Луценко, а ЕС на основании решения ГПУ снял с него санкции. Что дальше? А дальше уже не Пшонка, а Луценко с Турчиновым пытаются упрятать меня за решетку по заказу все того же Иванющенко. Это – лишь одно красноречивое доказательство того, что все они – одна ОПГ.
- Это отдельная тема, требующая отдельного очень детального разговора. Я обязательно поделюсь с вами шокирующими подробностями криминально-политической жизни украинской псевдоэлиты. Но сразу хочу уточнить: я говорил о группе киллеров не только из ПР, но и нынешней политической верхушки Украины, в частности, Турчинова и его команды.
Вам нужны примеры? Вот лишь один факт: Турчинов планировал взорвать Печерский суд, когда там шел процесс над Тимошенко. А кровавые планы Турчинова отравить своего лидера в колонии и на ее костях прийти к власти, вообще граничат с безумием. У Турчинова большие «республиканские» покровители за океаном, ему ничего не стоит «залить страну кровью» и обвинить во всем кого-то другого… Обо всем этом он говорил мне в доверительных беседах в 2010-м.
В планах по убийству Тимошенко собирались похитить и убить определенных сотрудников, представив их исчезновение как бегство за границу. А обвинить в этом собирались замгенпрокурора Рената Кузьмина, расследовавшего дело Тимошенко и дело Луценко. Был составлен план по дискредитации Кузьмина, часть которого реализовывал лично генпрокурор Виктор Пшонка со своим сыном Артёмом. Заказные публикации в СМИ, скандалы вокруг Кузьмина в самой ГПУ, его зарубежные командировки с разъяснениями дел Тимошенко и Луценко – все это была программа по дискредитации Кузьмина, спланированная Турчиновым и Пшонкой. После революции, когда активисты досматривали поместье Пшонки, они и обнаружили этот план, который передали в ГПУ вместе с другими документами …
комментарии [1]
23.03.2017 00:41 вася - а можно видео, где луцик бухой?
-- Меня обвиняли в подделке документов и предоставлении в ЦИК поддельных документов о моем гражданстве...
-не, а все таки, есть видео?
-Все договоры купли-продажи я отправил руководителю НАБУ.
-как вы сбежали из сизо?
-Я расскажу и покажу правду всему миру, даже если на это уйдут годы.
вопросы через секретаря передавались?
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