Александр Шепелев: «Я лично выводил для Турчинова миллионы долларов в оффшоры»

22 марта 2017 | 01:18 , Олег Ельцов, ТЕМА

Александр Шепелев вошел в парламент в 2006-м в составе БЮТ, являлся членом банковского Комитета. Весной 2011 года перешел во фракцию ПР, из которой неожиданно вышел в декабре 2011-го. Шепелев был одним из самых непубличных народных депутатов. Страна вспоминала о нем исключительно в контексте нерасследованных скандалов. Расхищение миллионных сумм, заказы на убийства, сотрудничество с ФСБ... В его биографии - невероятная история с таинственным побегом из Лукьяновского СИЗО, затем депортация из Венгрии в Россию. В Москве он долгое время провел под арестом, а потом вдруг вышел на свободу, и по запросу Украины выдавать его не хотят. Месяц назад Шепелев изменил своей непубличности и с завидной регулярностью обличает власть на собственном ютюб-канале. Причем, не щадит ни представителей ушедшей власти, ни нынешней. Народ оценил его откровения: счет просмотров идет на десятки тысяч.

- Александр, какие у вас отношения сегодня с Тимошенко?

- С Тимошенко не общаюсь. Ни с ней самой, ни с ее людьми у меня нет никаких связей.



- Отношения с представителями ПР? Общаетесь в Москве с кем-то из украинских беженцев?

- С политиками ПР контакты не поддерживаю. Да и где сейчас эта ПР? Эта партия во главе с ее руководителем-президентом Януковичем предала своих избирателей и свою страну. И отношение к ней у меня соответствующее. Некоторых сбежавших функционеров ПР я встречал в Москве. Выглядят они жалко и убого, что неудивительно. Они и во власти были такими же. Былая спесь с них сошла, но параноидальное желание казаться великими не исчезло. Я вообще считаю верхушку этой партии организованной преступной группой. Именно они ответственны за массовые хищения, организацию убийств видных политиков и бизнесменов во времена правления Януковича. Кстати, действовали они в сговоре с нынешней правящей верхушкой Украины. Все эти турчиновы-яценюки-порошенки всегда были в сговоре с Януковичем и его командой. Это - одна банда!



- Ваши отношения с Юрием Иванющенко? Пресса писала, что вы его человек. Какие у Вас отношения с Курченко? Правда, что ему перешло большинство предприятий, отжатых у Ахметова в РЛДО?

- У меня нет и не было никаких отношений с Курченко, и мне ничего не известно о судьбе предприятий, отжатых у Ахметова.

Что касается Юрия Иванющенко. Он – один из организаторов моего уголовного преследования и членов всей моей семьи ( супруги, сына, сестры, дедушки, бабушки, брата, друзей, знакомых....) во времена президенства Виктора Януковича. Именно Иванющенко решил отобрать у меня офисное помещение бизнес-центра на Софийской площади стоимостью десятки миллионов долларов.

"Отжатый" Юрием Иванющенко 12-этажный бизнес-центр "София" в переулке Рыльского,4 в самом центре Киева.

Для достижения своей цели он заказал мою «посадку» в СИЗО и арест моей беременной супруги. Заказ выполнял верный «ленинец» банды Януковича - генеральный прокурор Виктор Пшонка со своим сынишкой Артёмом и сегодняшним начальником охраны Рината Ахметова Василием Паскалом. Генпрокурор со своей прокурорской бригадой беспредельщиков, возглавляемой неадекватным сыном - народным депутатом от ПР, сфальсифицировал уголовные дела против меня и моей семьи, обвинив в преступлениях, которые мы никогда не совершали, включая убийства, хищения и пр. До обвинений в поедании христианских младенцев дело не дошло – помешали события на Майдане, иначе мне вменили бы и это. Чтобы дискредитировать и изолировать меня, оставив без поддержки друзей и коллег, против меня работала целая группа спецов под личным руководством Василия Паскала. Они фальсифицировали аудиозаписи, фотодокументы, которые эксперты даже стыдились подписывать. Сегодня я мог с вами встретиться, а завтра вам презентуют запись, на которой я негативно отзываюсь о вас, оскорбляю ваших близких...

Заказ Иванющенко лег на благодатную почву. Руководство ПР, Иванющенко, Продивус, Турчинов, Лукъянчук, Пашинский, Фирташ и прочие «великие» политические деятели Украины, находясь в преступном сговоре, массово расхищали средства государственного бюджета, используя возможности «Родовид-банка». Чтобы скрыть свои деяния, они решили «повесить» эти преступления на меня, сфальсифицировав обвинение и материалы уголовных дел. В ходе расследования был убит один из представителей руководства «Родовид-банка» Геннадий Пискун. Если верить материалам дела, речь идет о несчастном случае: он, банкир, якобы полез на лоджию в ноябре месяце в одних носках чинить кондиционер... А впоследствии на него и на меня начали вешать преступления, которые на самом деле совершили вышеназванные лица. После задержания сотрудниками СБУ Пискун дал чистосердечные показания в отношении Фирташа, Борисова, Арбузова, Саши Януковича и руководства «Родовид-банка». После этого материалы были засекречены, а дело передали в ГСУ МВД. Начальник следствия Василий Фаринник родился и вырос в одном селе с Дмитрием Фирташем: между ними сохранились доверительные дружеские отношения. Вскоре банкира Пискуна выпускают из СИЗО СБУ и с ним происходит "несчастный случай".

Пшонка и Паскал лично участвовали в травле моей семьи, они давали незаконные команды по фальсификации материалов дел. Да что говорить: у меня, в приемной народного депутата без согласия Верховного совета Украины с нарушением Конституции и УПК провели обыск, да еще в ночное время! И никто не понес за это уголовного наказания. Я готовлю сейчас заявление о привлечении всей этой банды к уголовной ответственности. И если не смогу добиться справедливости в Украине, добьюсь ее в ЕСПЧ.

- Суть обвинений, выдвинутых против вас в РФ? В каком состоянии сейчас следствие, ваш процессуальный статус? Какими были условия выхода на свободу? Правда ли, что это случилось после того, как вы дали какие-то важные свидетельства против украинских политиков?



- В Российской Федерации против меня не выдвигалось никаких обвинений! Я был задержан на основании розыска, сфальсифицированного и объявленного Генпрокуратурой Украины. В России разобрались в предъявленных мне обвинениях и установили их процессуальную несостоятельность и заказной характер. При таких обстоятельствах было отказано в моей экстрадиции в Украину, более того, мне предоставили убежище на территории России.



- Сергей Старенький, экс-глава Госпенитенциарной службы, утверждает, что вы заплатили за свой побег 10 млн. долларов. Откуда у него такие сведения? Это правда? Какие у вас с ним отношения?



- Врет конечно! Старенький – соучастник преступления, совершенного против меня уже новой властью Украины. Именно он участвовал в организации неудавшегося заказного убийства меня в СИЗО, которым Старенький фактически руководил, возглавляя службу исполнения наказаний. Новая власть в лице Турчинова, Пашинского, Лукьянчука и Луценко в соучастии с Иванющенко, высшим руководством ПР, Продивусом и Пшонкой решили уничтожить меня физически как очень опасного свидетеля их преступлений. Именно они уверяли меня раньше, что часть денег, украденных из «Родовид-банка», пойдет на президентские выборы Виктора Януковича. И затем эта банда решила устранить опасного свидетеля их преступлений в Лукьяновском СИЗО. За организацией моего убийства стоит руководитель службы, на которого имеет серьезное влияние Александр Валентинович Турчинов.

А Старенький…, его бред про 10 миллионов… Сидел бы да помалкивал! А если сильно хочет поговорить о деньгах - пусть расскажет о том, сколько ему заплатили за организацию моего убийства и за его последующие придурковатые заявления. Он должен ответить за все, что пришлось пережить мне и моей супруге в СИЗО. Место Старенького – на скамье подсудимых.



- Вы слышали, что двух охранников Лукьяновского СИЗО осудили за ваше бегство? Как вам удалось бежать? Только не говорите, что вам это ничего не стоило.



- Охранников осудили за мой побег?! Это власть заметает следы. Они сдадут, уничтожат и убьют любого из своих, лишь бы самим остаться на свободе. Не выйдет. Я расскажу и покажу правду всему миру, даже если на это уйдут годы. Рано или поздно все окажутся за решеткой.



- Глупый вопрос: вы признаете вину в заказе убийств, якобы о сотрудничестве с ФСБ, многомиллионных хищениях? Что можете сказать по сути обвинений? Если не виновны, почему вас задержали в Венгрии?



- Вину не признаю. Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняют Луценко с Пшонкой. С ФСБ не сотрудничаю: это очередной антипиар в исполнении Луценко и Турчинова. Цель: запугать и оттолкнуть всех, с кем знакомы я и моя семья. Напротив, я готов дать подробные показания обо всех известных мне преступлениях, в том числе совершенных Пшонкой, его сыном и Луценко. Я знаю, кто и за что заказывал и убивал политиков и бизнесменов в Украине. Знаю, кто до сих пор содержит группы наемных убийц. Кто и как расхищал средства государственного бюджета. Пожалуйста: я готов давать показания! Более того, у меня есть достоверные сведения о расстрелах на Майдане, я знаю кто и какие команды отдавал… Но готовы ли прокуроры меня слушать? Готовы ли расследовать преступления своих начальников и их хозяев? Им проще убить меня, чем расследовать эти преступления. До сих пор никто не предложил мне дать показания. До сих пор! Ни НАБУ, ни САП, ни СБУ. Вместо этого Администрация президента рассылает «темники» в СМИ с целью дискредитировать меня и всю исходящую от меня информацию.



- Почему вы не уехали в Канаду? Есть ли у вас канадское гражданство? Где находится ваша семья?



- Я не уехал в Канаду потому что у меня еще очень много дел в Украине, где мою семью держат в заложниках. Мою жену Луценко обвиняет в хищении, которого она не совершала. Ей запрещен выезд из Украины. Несовершеннолетние дети находятся с ней в Киеве. Она почти год отсидела в СИЗО по обвинению, сфабрикованному генпрокуратурой. Беременная женщина, на иждивении которой находятся несовершеннолетние дети… Она была беременной, когда ее бросили в СИЗО. Из-за Виктора Пшонки, который был инициатором ее ареста, она потеряла ребенка - врачи ничего не смогли сделать…



Что касается канадского гражданства. В условиях глобализации два, три, четыре гражданства – норма для цивилизованного человека. Не вижу в этом крамолы. Наличие гражданства другого государства не делает гражданина автоматически врагом страны, в которой он родился. Это очевидно.



- Хочется подробности и документы о хищениях Александра Турчинова. Откуда вы об этом знаете, какие у вас были с ним отношения и бизнес-проекты?



- Подробности и документы я частично публиковал в интернете и описал в трех своих видеообращениях. Часть документов я отправил руководителю НАБУ. Я намерен передать следователю все имеющиеся у меня материалы.

Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? Я был свидетелем и очевидцем многих из них, лично выполнял его поручения. Мои люди паковали и передавали ему миллионы долларов в целлофановых пакетах. Я лично выводил для Турчинова миллионы в оффшоры. У меня есть банковские документы, подтверждающие каждое мое слово.

Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения. Он обратился к руководителю финмониторинга с просьбой расследовать мои, как он их назвал, «провокативные обвинения». А кто сегодня возглавляет финмониторинг? Правильно, господин Игорь Черкасский. А кем работал Черкасский при Турчинове-первом вице-премьере? Правильно: тоже руководил финмониторингом. Черкасский был соучастником преступных схем по расхищению средств государственного бюджета Украины. Турчиновские фирмы-дыры, или фирмы-помойки работали под крышей украинского финмониторинга. Как правило, действовали не больше месяца, после чего закрывались, а все документы уничтожались. Только после этого финмониторинг выявлял уже не существующие «помойки», отправлял материалы в ГПУ – и концы в воду. Фирм нет, денег нет, документов нет, виновных нет… И за все это Черкасский получал долю, которая составляла десятки миллионов долларов. А вымогательство взятки в 20 миллионов долларов в исполнении Черкасского и Пашинского у олимпийского чемпиона Сергея Бубки и учредителей «Родовид-банка» за рекапитализацию государством финансового учреждения: этот скандал вообще мог похоронить репутацию Украины в глазах мировой общественности, и не только спортивной. Кстати, Бубка - член Партии регионов...

И вот этому Черкасскому его подельник Турчинов направил заявление с просьбой проверить мои обвинения о хищениях Турчинова, в которых принимал участие Черкасский! Вы понимаете весь абсурд происходящего? Подельник просит подельника его проверить. Они считают украинский народ стадом баранов, которых можно гнать куда угодно, которым можно внушить любую чушь. Я намерен обратиться в правоохранительные органы США и ЕС, чтобы Турчинов и вся свора бывших и нынешних хозяев Украины оказались за решеткой.



- Вы утверждаете, что занесли Луценко 150 000 долларов. Зачем, коль вы не виновны? В чем вас обвиняли, в каком состоянии это дело? Вы говорите, что засняли пьяного в стельку Луценко в кабинете министра МВД. Можно полюбоваться?





- Меня обвиняли в подделке документов и предоставлении в ЦИК поддельных документов о моем гражданстве. Тогда Луценко и Паскал угрожали мне арестом, лишением депутатской неприкосновенности и украинского гражданства. А в каком состоянии дело сегодня, нужно спросить у Виктора Пшонки. Я за взятку в 150 000 долларов выкупил его у Луценко, а позже на обыске у меня нашли и изъяли это дело люди Пшонки и Паскала. Тогда Пшонка и Паскал скрыли это, а сейчас скрывает Луценко. Кстати, на мою взятку Луценко купил себе с моей же помощью квартиру в Ялте и оформил на свою жену. Позже, когда ГПУ возбудило против него дело о коррупции, Луценко, дабы спасти квартиру от конфискации, переписал ее на бухгалтершу жены Рыжкову. И снова для этого обратился ко мне за помощью. Все договоры купли-продажи я отправил руководителю НАБУ. Он просто обязан возбудить дело против Луценко.



- Что известно про блокаду ДНР-ЛНР? В чем истинная причина? Кто делает на этой войне деньги - здесь и там? Из чего формируются бюджеты непризнанных республик? Долго ли они продержатся, заберет ли их Россия?

- Вы задаете мне вопросы, словно лидеру ДНР. Я не знаю на них ответов. И не имею к этим республикам отношения. Более того, решением руководства ДНР мне запрещен въезд на территорию этой, так сказать, республики. Все по одним лекалам: в Киеве мой бизнес отжимает украинская власть, в Донецке – ДНР-овская.



- Что с вашим бизнесом в Украине? Почему Турчинов и Луценко угрожали вам уголовным преследованием: отжимали бизнес, вымогали взятку, что-то еще?



- Нынешняя украинская власть в сговоре с властью убежавшей, отняли у меня весь бизнес, поделили между собой. И они по сей день не могут насытиться: блокируют работу предприятий моих друзей и родственников, арестовали имущество, счета – все, что было зарегистрировано в моих декларациях и в декларациях членов моей семьи. Преступники во главе правоохранительных органов – это действительно страшно.

Судите сами: Юрий Иванющенко заказал мое уголовное преследование, Пшонка исполнил заказ. Затем новая власть возбудила дело против самого Иванющенко, ЕС ввел против него санкции. Я уж решил было, что справедливость восторжествует. Не тут-то было… Дело против Иванющенко прекратил Луценко, а ЕС на основании решения ГПУ снял с него санкции. Что дальше? А дальше уже не Пшонка, а Луценко с Турчиновым пытаются упрятать меня за решетку по заказу все того же Иванющенко. Это – лишь одно красноречивое доказательство того, что все они – одна ОПГ.



- В одном из своих видеообращений к НАБУ вы упоминаете о группе киллеров, работавшей на ПР. Можете назвать фамилии исполнителей, кто их заказчики, кто жертвы, подробности преступлений?



- Это отдельная тема, требующая отдельного очень детального разговора. Я обязательно поделюсь с вами шокирующими подробностями криминально-политической жизни украинской псевдоэлиты. Но сразу хочу уточнить: я говорил о группе киллеров не только из ПР, но и нынешней политической верхушки Украины, в частности, Турчинова и его команды.

Вам нужны примеры? Вот лишь один факт: Турчинов планировал взорвать Печерский суд, когда там шел процесс над Тимошенко. А кровавые планы Турчинова отравить своего лидера в колонии и на ее костях прийти к власти, вообще граничат с безумием. У Турчинова большие «республиканские» покровители за океаном, ему ничего не стоит «залить страну кровью» и обвинить во всем кого-то другого… Обо всем этом он говорил мне в доверительных беседах в 2010-м.

В планах по убийству Тимошенко собирались похитить и убить определенных сотрудников, представив их исчезновение как бегство за границу. А обвинить в этом собирались замгенпрокурора Рената Кузьмина, расследовавшего дело Тимошенко и дело Луценко. Был составлен план по дискредитации Кузьмина, часть которого реализовывал лично генпрокурор Виктор Пшонка со своим сыном Артёмом. Заказные публикации в СМИ, скандалы вокруг Кузьмина в самой ГПУ, его зарубежные командировки с разъяснениями дел Тимошенко и Луценко – все это была программа по дискредитации Кузьмина, спланированная Турчиновым и Пшонкой. После революции, когда активисты досматривали поместье Пшонки, они и обнаружили этот план, который передали в ГПУ вместе с другими документами …



- Чем вы сейчас занимаетесь, какие планы на жизнь? Спрогнозируйте развитие событий на Украине?



- Я занимаюсь организацией своей защиты и защиты своей семьи по уголовным делам, сфальсифицированным в Украине. Ищу адвокатскую компанию, способную взяться за эту работу. А судьба Украины будет зависеть от развития события в США и России. Неужели вы всерьез думаете, что от Порошенко и его компании вообще что-то зависит, разумеется, кроме их доходов? Надеюсь, в Украине все наладится и все мы заживем мирной жизнью.