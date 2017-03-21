Одного из "хозяев" Николаева Капацину подозревают

21 марта 2017 | 18:26

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-начальнику Николаевского морского порта Василию Капацине в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник ГП "Николаевский морской торговый порт" в 2006 году, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и представителя частного предприятия, предоставляя недостоверные сведения в Министерство транспорта и связи о происхождении земельного участка, содействие коммерческой структуре в незаконном и безвозмездном изъятии земельного участка порта (часть перегрузочного комплекса генеральных грузов на причалах порта) площадью 15 500 кв м, созданной за счет государственного порта, стоимость которой составляет более 2,5 млн грн, чем нанес государству тяжелые последствия.

По результатам предварительного расследования указанного уголовного производства следователем по согласованию с прокурором, бывшему начальнику ГП "Николаевский морской торговый порт" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением и внесение недостоверных сведений в официальные документы) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании судом подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.