МВС обіцяє зберегти пенсії пенсіонерам ОВС

21 марта 2017 | 17:13

МВС закликає політиків не спекулювати на темі пенсійного забезпечення ветеранів та пенсіонерів ОВС.

Наразі керівництво МВС вживає усіх необхідних заходів для вирішення цієї проблеми.

У грудні 2016 року з метою розроблення єдиної правової позиції щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції міністр внутрішніх справ ініціював створення робочої групи.

До неї увійшли працівники структурних підрозділів апарату МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, Асоціації ветеранів МВС, а також представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На виконання Закону № 900-VІІІ, який прийнято за ініціативою Міністерства внутрішніх справ, 3 лютого 2017 року листом МВС № 1461/05/22-2017 до Пенсійного фонду України надіслано Повідомлення про підстави перерахунку пенсій.

Керівництво МВС закликало вжити усіх необхідних кроків, які передбачені законодавством, аби визначити порядок проведення перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції, врахувавши грошове забезпечення поліцейських.

Розроблено також наказ МВС від 17.02.2017 №138 «Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що прирівнюються посадам поліцейських», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2017 року за № 348/30216.

З метою розв’язання проблемних питань, що виникають у ході підготовки проведення перерахунку пенсій, МВС ініційовано перед Кабінетом Міністрів України утворення міжвідомчої робочої групи під головуванням Міністерства соціальної політики.

Міністерство внутрішніх справ послідовно відстоює інтереси пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ та максимально сприяє відновленню соціальних гарантій та усуненню диспропорції у їх пенсійному забезпеченні. Адже пенсіонери ОВС мали такі ж ризики для життя, які мають поліцейські сьогодні.

Усі кроки МВС у врегулюванні питання пенсійного забезпечення підтримуються представниками ветеранських та профспілкових організацій органів внутрішніх справ.