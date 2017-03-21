«Новая страна»: Как украинские олигархи теряют деньги и влияние

В прошлом году список персоналий украинских миллиардеров не претерпел изменений. В него по-прежнему входят Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук и Юрий Косюк. Немного не дотягивает до этого клуба Президент Петр Порошенко, который занимает в рейтинге Forbes шестое место с состоянием $858 млн.

Они считаются олигархами, ведь помимо крупных бизнесов владеют собственными медиа, контролируют группы депутатов в парламенте и чиновников в органах исполнительной власти. Собственного центрального СМИ нет только у Юрия Косюка, но он близок к главе государства. Летом 2014 года Юрий Анатольевич занял должность замглавы Администрации президента, но уже в начале декабря того же года покинул пост, получив статус внештатного советника Порошенко.

Сегодня сумма, которой располагает первая шестерка рейтинга, составляет лишь $7,958 млрд. Еще четыре года назад только один Ахметов владел состоянием, как минимум вдвое большим.

«Мощное олигархическое влияние осталось в прошлом, после 2015 года оно практически исчерпало себя, — полагает политолог Тарас Черновол. — До этого держава вела войну за „Укрнафту“, чтобы выбить Коломойского из системы прямого управления госсобственностью, потом произошло противостояние с группой Фирташа, затем — с компанией ДТЭК Ахметова».

Среди последствий этой борьбы эксперт называет некоторое сворачивание бизнеса олигархов. При этом Тарас Черновол считает, что наличие подконтрольных медиа уже не является признаком прямого влияния олигархов на страну.

«Но это не говорит об их прямом участии в управлении государством, хотя попытки еще остались, — продолжает Черновол. — Раньше было около 300 народных депутатов, напрямую контролируемых олигархами, теперь — их меньше сотни. Влияние на правительство со стороны олигархов если и осталось, то оно носит фрагментарный опосредованный и чисто коррупционный характер».

Вокруг тарифов

«Ринат Ахметов, пожалуй, единственный украинский миллиардер, который показывает почти все свои активы» — считает президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

Тем не менее, даже версии признанных мировых рейтингов богачей существенно разнятся в оценках накоплений Рината Леонидовича. Так, по данным Forbes, состояние по-прежнему самого зажиточного человека Украины сократилось с $15,4 млрд в 2013 году до $2,3 млрд. в 2016 году. Кривая падения достатка олигарха в оценках Bloomberg выглядит куда трагичней с $22,4 млрд в 2013 году до $3,5 млрд — в 2016 год.

Очевидно, что в этом году состояние Ахметова ужмется еще сильнее. Так, 1 марта, когда представители самопровозглашенной «ДНР» захватили целый ряд предприятий олигарха. В их числе: ультрасовременный стадион «Донбасс-Арена», отель «Донбасс-Палас», «Донецккокс», ДТЭК «Высоковольтные сети», ДТЭК «Донецкоблэнерго», ДТЭК «Сервис», ДТЭК «Шахта Комсомолец Донбасса», Енакиевский коксохим, Енакиевский метзавод (в т. ч. его филиал в Макеевке), Зуевскую ТЭС, Комсомольское рудоуправление, Моспинское УПП, сеть супермаркетов «7-я линия», Харцызский трубный завод.

Ожидаются потери и у предприятий Ахметова, расположенных на подконтрольной украинскому правительству территории из-за разрыва логистики поставок сырья с предприятиями из ОРДЛО. Особенно это коснется энергетического комплекса, а так же — горно-металлургических активов в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье.

По оценкам экспертов, группа поддержки Ахметова в парламенте насчитывает около двух десятков человек. Некоторые наблюдатели говорят о беспрецедентном давлении, оказываемом олигархом на менеджмент «Укрзалізниці».

В прошлом году откровенно в интересах бизнеса олигарха было принято несколько резонансных решений. Так, комиссия регулирования в сфере энергетики (НКРЭКУ) повышала тарифы на электроэнергию в интересах компании ДТЭК.

Еще одна компания Ахметова — «Метинвест» добилась через суд снижения ренты на добычу руды. Под давлением металлургических баронов (в т.ч. и Ахметова), чьи предприятия используют металлолом при производстве продукции, Верховная Рада приняла закон об увеличении экспортной пошлины на лом до 20 евро/т сроком на три года.

Кроме того, сегодня «Метинвест» после упорных баталий 2015 года, в отличии от многих других украинских экспортеров, практически не имеет проблем с возмещением НДС.

Наконец, Нацкомиссия по регулированию связи утвердила повышение тарифа на телекоммуникации для юрлиц на 20%. Главным бенефициаром данного решения является, естественно, контролируемый донецким олигархом «Укртелеком».

Спасибо за банк

Подтвержденные Forbes состояния партнеров по группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за год практически не измелились. Если в 2014 году они оба синхронно потеряли по миллиарду долларов (с $2,3 млрд до $1,3 млрд), то на протяжении 2015-2016 годових активы в денежном выражении сохранились на уровне по $1,3 млрд у каждого.

Главным инструментом манипуляций в игре Коломойского с государством до недавнего времени оставался крупнейший в нашей стране «ПриватБанк». Во второй половине 2016 года долги финансового учреждения НБУ составляли половину всех обязательств украинских банков перед регулятором (21 млрд грн). Игорь Валерьевич не собирался самостоятельно докапитализировать «ПриватБанк». А так как нарушения стабильности его работы (не говоря уже о банкротстве) грозило коллапсом всей банковской системы и трагическими последствиями для экономики государства, этот козырь олигархом активно использовался.

Эпопея закончилась в середине декабря прошлого года, когда «ПриватБанк» перешел в собственность государства. В результате Коломойский избавился от проблемного актива, государство — от прямого шантажа, а налогоплательщики страны получили обязательство профинансировать национализацию банка в сумме 150 млрд грн.

По словам председателя НБУ Валерии Гонтаревой, если выяснится, что Коломойский специально довел банк до такого состояния, то на него могут завести уголовное дело. В чем, многие эксперты сильно сомневаются. Ведь у Коломойского все еще остается один рычаг давления —кредиты связанных с «Приватом» компаний, которые еще предстоит погасить. А они, по данным НБУ, составляют 97% от всего портфеля корпоративных кредитов банка.

На данный момент Игорь Валерьевич потерял неограниченное влияние на «Укртранснафту». Как владелец 42% «Укрнафты» (государству принадлежит 50%+1) все еще контролирует компанию, но уже с ограничениями.

Как совладелец «Запорожьеоблэнерго», «Тернопольоблэнерго» он пользуется теми же благами от повышения тарифов на электроэнергию, что и предприятия Ахметова.

В конце 2015 года НАБУ изучало деятельность «Международных авиалиний» Коломойского. Подозревали, что якобы МАУ не уплатили в госбюджет 147 млн грн сбора за перевозку пассажиров и грузов, хотя эти деньги с клиентов авиакомпании исправно взимались.

В 2014 — 2015 годах Госавиаслужбу возглавлял Денис Антонюк, которого наблюдатели называли человеком Коломойского. В результате МАУ получила все частоты на полеты из Одессы в Стамбул, хотя на них претендовали и другие перевозчики. Более того, часть частот, которые имеет МАУ для выполнения международных рейсов, не используется, но и не может быть предоставлена конкурентам.

Опальные капиталисты

По данным Forbes состояние Виктора Пинчука уменьшилось с $3,2 млрд в 2014 году до $1,2 млрд в прошлом году. В течение 2016 года он потерял $300 млн по причине вялого спроса нефтегазового комплекса на основную продукцию, принадлежащей ему «Группы EastOne» — стальные трубы.

Вместе с Ахметовым является выгодополучателем закона парламента об увеличении пошлины на экспорт металлолома.

После публикации в TheWallStreetJournal материала о примирении с Россией, впал в немилость власти. Хотя говорить о каких-то особых преференциях этому олигарху в прошлом году тоже нельзя. Кроме ущемления металлоломных компаний, парламент принял в пользу его предприятий протекционистское решение о квотировании импорта труб. Кроме того, его предложения практически безальтернативны во время государственных закупок стальных труб. Но тут сложно что-то противопоставить, ведь практически вся трубная отрасль Украины принадлежит Пинчуку. А у нас очень любят говорить о поддержке отечественного производителя.

Австрийский затворник Дмитрий Фирташ представлен в рейтинге Forbes с состоянием всего $251 млн, что негоже для человека, считавшимся до недавнего времени, главным политическим кукловодом страны. Хотя Dragon Capital и оценивает состояние Дмитрия Васильевича в полтора раза выше — в $652 млн, это дело кардинально не меняет.

Фирташ владеет Group DF, которая в основном занимается азотным, газовым и титановым бизнесами. В структуре корпорации — холдинг OSTCHEM, занимающий третье место в мире по производству нитратов и четвертый место по объемам выпуска аммиака.

Group DF принадлежит 49% Запорожского титаномагниевого комбината. В структуру собственности олигарха так же входит управляющая компания РГК, объединяющей ряд украинских облгазов.

В 2004 — 2009 годах Фирташ на паях с «Газпромом» владел компания «Росукрэнерго» (РУЭ), которая осуществляла посредническую деятельность по поставкам газа из РФ в Украину. Но в 2014 г российский монополист начал процедуру ликвидации РУЭ, а Дмитрий Васильевич потерял существенную часть своих доходов.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что конечным выгодополучателем бизнесов Фирташа является Кремль. Объясняя данное утверждение, низкими специальными ценами на российский газ и кредитами от «Газпромбанка» для компаний группы.

В парламенте у олигарха, по оценке политологов, осталось всего шесть верных депутатов. Видимо из-за сокращения административного ресурса, в последнее время только одно решение власти можно трактовать однозначно в пользу бизнеса Фирташа.

Так, еще в 2015 г. Минэкономики установил демпинговые пошлины против удобрений из России, в чем заинтересован производитель аналогичной продукции холдинг OSTCHEM. Несмотря на многочисленные протесты аграриев, пошлины продлили и на этот год. Хотя по заявлению Всеукраинского аграрного совета, внутренняя цена, которую установили предприятия Фирташа на карбамиды в 2015-м,была на 40% выше, чем экспортная. В результате чего сельхозпроизводители потеряли около 5 млрд грн.

Лучше Болгарии, но хуже Венгрии

Эксперты полагают, что олигархический капиталне способен ничего производить, а только выжимать ресурс из топливно-энергетических активов и еще советских комбинатов. Следовательно, он не научен функционировать в условиях высокой конкуренции. Это значит, что олигархам необходимо поощрять сохранение плохого инвестиционного поля в Украине.

«Чтобы выжить, ему необходимо оказывать давление на власть для сохранения некачественного бизнес-климата в стране, — объясняет исполнительный директор Фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба в Украине Олег Устенко. — Поэтому любые экономические победы у нас возможны только при условии деолигархизации».

Действительно притока иностранных инвестиций в Украину не наблюдается. И дело вовсе не в вооруженном противостоянии на востоке государства. Крайне низкий уровень иностранных инвестиций мы наблюдаем все годы независимости.

В Украину не пустили даже шведскую мебельную компанию ИКЕА. Еще в 2005 году сеть пыталась построить девять магазинов в пяти городах — Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове и Львове. Наивные шведы так и не смогли договориться с местными властями по поводу выделения земельных участков.

Чем олигархам могли помешать мебельные магазины? Хотя, в период единственного в нашей стране экономического роста до 2008 года ФПГ начали выплескиваться даже в ритейл — сеть супермаркетов Ахметова «Брусничка» тому подтверждение.

В прошлом году в нашу страну зашли смехотворные $3,5 млрд, из них $1 млрд — это общая сумма докапитализации дочек российских банков в Украине, что является исключительной заслугой Нацбанка.

«Призвать олигархию к экономическому порядку сложно в стране, где президент Петр Порошенко сам является олигархом», — акцентирует соучредитель Фонда энергетических инициатив Дмитрий Марунич.

«Не пойди в 90-х Украина по пути олигархического развития, возможно, сейчас мы по уровню экономического развития и не догнали бы Польшу, ведь поляки своими успехами обязаны низким уровнем популизма. Государство, вероятно, не было бы идеальным, но мы бы являлись абсолютно нормальной европейской страной чуть более развитой, чем Болгария, но чуть менее — чем Венгрия», — заключает Тарас Черновол.