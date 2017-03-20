Полицейские каталажки

20 марта 2017 | 12:36 , Владимир Батчаев

Мельчает ведомство жандармское – не только задержать, а и посадить с чувством, с толком, с расстановкой в полиции уже не могут. Почему? А просто некуда сажать.

Ещё в 2009 году МВД издало непривычно человечный для этого ведомства приказ №181, в котором озаботилось созданием цивилизованных условий содержания правонарушителей в специальных служебных помещениях – комнатах для задержанных и доставленных (КЗД).

Для большей наглядности смоделируем уютную обстановку этой комнаты в строгом соответствии с требованиями вышеназванного приказа.

Итак, не менее 4 кв. метров площади на одного человека, топчан с матрасом и свежим постельным бельем, закрытая туалетная кабинка, подключенный к водопроводу умывальник, принудительная вентиляция, окно с возможностью проветривания, искусственное освещение, столик для приема пищи. А как бонус к комфортному времяпровождению, каждому постояльцу МВД гарантирует отсутствие наручников, памятку с его правами, бумагу с ручкой и конвертом для написания жалобы прокурору, а при длительном задержании (от 3 часов до 3 суток) – регулярное трехразовое питание и часовую прогулку на свежем воздухе.

И при каждой дежурной части органа полиции должно быть не менее 3 таких комнат, поскольку совместное содержание мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних, граждан Украины и иностранцев, судимых и не судимых, здоровых и приболевших категорически запрещено. Согласитесь – всё разумно и не без альтруизма.

Но, это гладко на бумаге, а в жизни кочки да овраги. Понятия «требование закона» и «объективная реальность» в полиции зачастую существуют независимо друг от друга, особенно, если это касается прав граждан. Так что давайте вернемся из мира гуманных нормативно-правовых грез МВД в нашу повседневность и ознакомимся с теми апартаментами, которые предлагает гражданам наша полиция в настоящее время.

Не спешите возмущаться столь вопиющему несоответствию картинки суровой правде жизни. Это ещё не самое печальное. Гораздо хуже то, что даже в такие неприхотливые камеры улучшенной планировки, привычно именуемые в народе «обезьянниками», в полиции попадают лишь немногочисленные счастливчики. Все остальные доставленные и задержанные смиренно коротают время где придется: если повезет, просто в служебном кабинете со скованными за спиной руками, если нет – где-то в котельной, будучи пристегнутыми наручниками к батарее отопления.

Судите сами. Согласно данным, предоставленным Национальной полицией Украины, по состоянию на 01.01.2017 из 676 территориальных органов полиции в 197 (29% от общего числа) комнат для задержанных и доставленных нет вообще. Еще в 215 подразделениях полиции (32% от общего числа) в наличии лишь 1 такая комната с возможность помещения в ней одного человека.

В целом по Украине только 49 органов полиции (мизерные 7% от общего числа) оборудованы, как это и положено, тремя комнатами для доставленных лиц. Понятно, что при таком состоянии дел о предусмотренном приказом раздельном содержании разных категорий граждан и мечтать не приходится.

Таким образом, в настоящее время Национальная полиция Украины масштабно и систематически нарушает права задержанных или просто доставленных в полицию граждан. И делает это не таясь, что называется с особым цинизмом.

Мы задумались: а знает ли о проблеме руководство полиции, так рьяно отстаивающее необходимость увеличения срока административного задержания для отдельных категорий нарушителей с 3 до 24 часов. А потому решили перепроверить статистику, полученную от Департамента кадрового обеспечения НПУ, и направили в областные управления полиции информационные запросы о наличии комнат для задержанных и доставленных в их регионах. Получив ответы, мы поразились неосведомленности «центра» о критическом положении дел «на местах».

Так, по данным Национальной полиции Украины, в Закарпатской области комнаты для задержанных и доставленных успешно функционируют при 15 местных органах полиции. В тоже время полиция Закарпатья сообщила, что такие комнаты есть только при 8 отделах и отделениях.

Национальная полиция Украины считает, что в Кировоградской области изоляцию доставленных в подразделения граждан обеспечивает 21 комната для задержанных, а вот сама кировоградская полиция с грустью проинформировала, что таких комнат существует лишь 14.

Но вершиной святого неведения МВД стала ситуация в Полтавской области, где по твердому убеждению всеукраинского полицейского начальства 29 органов полиции оборудованы комнатами для задержанных и доставленных. Вот только Управление НПУ в Полтавской области сообщило (и ему конечно виднее), что на самом деле КЗД имеются только в 6 территориальных подразделениях полиции и поместить в них можно лишь 10 человек. И это на всю Полтавскую область с 32 полицейскими отделами и отделениями и почти с 20 тысячами выявленными в 2016 году административными правонарушителями.

Понятно, что вне зависимости от революций, реформ, концепций развития и даже министров, полиция должна выполнять функции наказания и принуждения – такова уж природа правоохранительных органов. А, значит, полицейские и дальше будут задерживать граждан за правонарушения – как говорится, «пройдемте в участок для выяснения». И это нормально. А вот анормально то, что из-за отсутствия в подразделениях полиции помещений для изоляции и содержания таких граждан, полицейские поставлены перед выбором – гуманность к доставленному или собственная безопасность, поскольку среди задержанных встречаются и буйные. И предусмотренной законом альтернативы в виде «гуманной безопасности», которую обеспечивают КЗД, у стражей порядка просто нет.

В чем же причина? В особенностях национальной евроинтеграции. В 2009 году, шагая со всей страной курсом на Евросоюз, Министерство внутренних дел скрепя зубами утвердило высокие европейские стандарты пребывания задержанных в полиции. Ведь в Европе права человека, пусть и задержанного, сакральны и нерушимы. Только вот денег на централизованное переоборудование старорежимных камер в приличные комнаты власть выделять не собиралась – не до того было, то страну разворовывали, то водометы покупали. И руководство МВД привычно перевалило все трудности финансирования на плечи начальников райотделов, которые должны были решить проблему естественным для милиции способом – подоить бизнесменов «изыскать средства» и «ставить вопросы об оказании спонсорской помощи». Но капитальное строительство, как известно, дело затратное. Это не принтер или плазму в кабинет из мелкого предпринимателя вытрусить. В общем, начальники райотделов такие расходы не потянули и комнаты для задержанных и доставленных так и остались все теми же камерами.

А через время прокуратура, вспомнив о своем надзирательном долге, с разной степенью энтузиазма стала массово закрывать КЗД за несоответствие установленным МВД стандартам. Количество комнат для задержанных и доставленных таяло буквально на глазах и сейчас по их остатку можно судить о преданности областного прокурора идеалам прав человека.

В результате все остались при своих: прокуратура с показателями «закрытия» КЗД, начальники райотделов – с выговорами за это закрытие, руководители МВД с логичным объяснением: «Приказ по комнатам имеется, а то, что он не выполняется – так это халатность на местах и низкая исполнительская дисциплина». Ну, а отловленные стражами закона граждане уже 7 лет бряцают наручниками на онемевших руках в укромных закутках райотделов, ловя на себе пытливые взгляды полицейских. Последние ведь тоже понимают, что, как говорится, «ходят под статьей» и даже не одной.

Отсутствие в органах полиции комнат для задержанных и доставленных просто вынуждает сотрудников совершать должностные проступки. Тут и не составление протокола о задержании, и фиктивное повторное задержание, и фальсификация служебной документации с целью сокрытия периода пребывания гражданина в полиции, и нарушение процедуры личного осмотра, и незаконное изъятие вещей, и лишение права на помощь адвоката, и превышение установленного времени содержания в наручниках. Да что там мелочиться – превышением служебных полномочий с применением насилия явственно попахивает, а статья эта неприятная – с трех лет лишения свободы стартует. Поневоле на наручники, пока они еще на чужих руках, коситься станешь.

Что же теперь делать МВД? Вариантов много. Можно отменить приказ №181, как невыполнимый. Можно по-прежнему отрицать само существование проблемы, тратить деньги на рюкзаки и травить байки о правах человека на пресс-конференциях. Можно законодательно уменьшить административное давление на граждан, изменив диспозицию отдельных статей административного кодекса. Можно убрать из Закона Украины «О Национальной полиции» норму, позволяющую задерживать по «подозрению в намерениях» совершить правонарушение (чем не Оруэлл с его «мыслепреступлением»). А еще можно рискнуть и сделать философией реформы МВД не презумпцию правоты полицейского, а такую простую вещь, как права человека. Тут и о пути в Европу к месту вспомнить будет, тем более что у Арсена Авакова и провожатый соответствующий подобран, молодой и креативный. Вот отвлеклась бы Анастасия Евгеньевна от горячих фантазий насчет добровольцев-пожарных (затея-то сомнительная, пожар тушить – не клумбу поливать, тут профессиональные знания нужны), а загорелась идеей евроремонта камер и прав задержанных. В самом деле, ну не Киве же доверить это направление опекать.

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