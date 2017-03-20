ТЕМА

Экс-директор "Роскосмоса" найден мертвым в московском СИЗО

20 марта 2017 | 09:31

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Бывший исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов обнаружен мертвым в СИЗО номер 5 на севере Москвы.


На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти, сообщает Интерфакс.



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