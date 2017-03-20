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Из Украины депортировали вора в законе Джонни Кутаисского

20 марта 2017 | 09:23

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"Вор в законе" по прозвищу "Джонни Кутаисский" был задержан в Киеве и депортирован за пределы Украины с запретом въезда на территорию страны сроком на 3 года.


 

Джондо Эсебуа
(Джони Кутаисский)

 
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Как сообщает отдел коммуникаций полиции Киева, он находился на территории Украины с 2016 года, в столице занимался решением организационных вопросов, в частности координировал деятельность квартирных воров и привлекал к противоправной деятельности молодежь.

"В Киеве он встречался с представителями преступной среды высшего звена, в его обязанности входила организация и проведение так называемых "воровских сходок", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Джонни Хатчапуридзе, он же "Джонни Кутаисский", был коронован в 1998 году в Москве. В прошлом неоднократно привлекался к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные на территории Грузии и Российской Федерации. Последний раз был осужден в Грузии на 23 года лишения свободы за сбыт наркотиков, из которых отбыл 8 лет, и в 2016 году был освобожден по амнистии. "После проведения всех практических мероприятий "Джонни Кутаисского" депортировали в турецкий Стамбул с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года", - сообщил Крищенко.


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