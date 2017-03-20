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Из Украины депортировали вора в законе Джонни Кутаисского
20 марта 2017 | 09:23
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"Вор в законе" по прозвищу "Джонни Кутаисский" был задержан в Киеве и депортирован за пределы Украины с запретом въезда на территорию страны сроком на 3 года.
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