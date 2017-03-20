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Аваков думает вводить систему автофиксации нарушений на дорогах

20 марта 2017 | 09:03

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Тестовая система видеонаблюдения за правонарушениями на дорогах продемонстрировала: количество нарушений таково, что при полноценного запуска системы средств от уплаченных украинцами штрафов хватит для содержания Министерства внутренних дел. Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.


«Количество этих нарушений, количество штрафов, которые граждане должны платить за правонарушения, ужасает. Я так подумал, что если мы это введем по всей стране - а это от двух до пяти тысяч точек контроля - то нам не нужен бюджет МВД, нам этого хватит, чтобы развиваться дальше», - сказал Аваков.

Вместе с тем, он надеется, что когда система контроля будет введена, количество нарушений существенно уменьшится. В то же время, по словам министра, введение системы требует значительных финансовых вложений.

«Мы расцениваем эту сумму, как очень большую, где-то миллиард долларов на всю систему по стране. Желающие вложить эти средства есть, и их большое количество, ведь частные компании хотят заработать на этом, получая проценты с поступлений. Мы планируем привлечь мощную международную банковскую структуру, которая нам посоветует, которого инвестора лучше выбрать и получить лучшие условия», - рассказал министр.

По его словам, система «будет вводиться постепенно: должен быть механизм фиксации, механизм обжалования и механизм взысканий».

Напомним, летом 2016 МВД начало тестировать систему автоматической видеофиксации нарушений на дорогах в Киеве и Одессе. До сих пор система работала без автоматической рассылки писем нарушителям ПДД. Однако в МВД надеются, что в 2017 году удастся ввести систему уже в рабочем режиме.



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