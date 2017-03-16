НАБУ поймало СБУ

16 марта 2017 | 10:01

В среду, 15 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух сотрудников СБУ во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Сотрудники спецслужбы требовали деньги за неосуществление давления на бизнес двух предпринимателей.

"Детективы задокументировали факт вымогательства сотрудниками СБУ 50 тыс долларов США от двух предпринимателей за неосуществление давления на их бизнес. Сотрудники спецслужбы получили половину этой суммы через посредника", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщение о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП.